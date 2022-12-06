連花清瘟賣斷貨 以嶺藥業擴大生產（更新版）

隨著內地多個省市優化調整防疫措施，連花清瘟膠囊在部分地方出現賣斷貨的現象。浙江市場監督管理部門呼籲理性購買，並發布告誡書打擊囤積居奇。以嶺藥業回應指，正在採取各種措施擴大生產，全力保障市場供應。

*更新以嶺藥業回應

今日（6日）晚間，以嶺藥業在互動平台上表示，公司近來連花清瘟供貨價格保持穩定。如果消費者發現個別終端出現漲價情形，請及時向當地相關部門進行反映。

內地優化防控措施出台後，連花清瘟等商品的價格呈現一定程度上漲。為進一步規範市場價格行為，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬物價等違法行為，杭州、諸暨等地市場監督管理局，對市內各醫藥用品經營者及相關單位發佈《關於醫療藥品及用品價格行為提醒告誡書》。

路透社：內地最早周三宣布防疫新10條

石家莊連花清瘟賣斷貨？以嶺藥業：全力保市場供應無漲價計劃

告誡書明確，不得藉疫情防控之機大幅提高醫療藥品及用品的銷售價格，經營者要嚴格控制進銷差價在合理範圍內，不得囤積居奇、哄抬物價、牟取暴利以及散布漲價謠言。同時要認真落實明碼標價制度，不得在標價之外加價出售商品，不得收取任何未予標明的費用。

杭州市監局告誡各醫藥用品經營者及相關單位，要認真對照提醒告誡要求，積極開展自查整改，進一步規範自身價格行為。對經提醒告誡後仍不整改的違法行為，市場監管部門將依法嚴肅處理，對情節惡劣的典型案件，將公開曝光。

責任編輯：易燕丹

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