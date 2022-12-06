  • 19°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

連花清瘟賣斷貨 浙江多地市監局發告誡書打擊囤積居奇

社會熱點 14:45 2022/12/06

分享：

分享：

隨著內地多個省市優化調整防疫措施，連花清瘟膠囊等成為消費者購買的熱門商品，部分地方出現賣斷貨的現象。為此，浙江杭州、諸暨、金華等市場監督管理部門呼籲理性購買，並發布告誡書打擊囤積居奇。

內地優化防控措施出台後，連花清瘟等商品的價格呈現一定程度上漲。為進一步規範市場價格行為，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬物價等違法行為，杭州、諸暨等地市場監督管理局，對市內各醫藥用品經營者及相關單位發佈《關於醫療藥品及用品價格行為提醒告誡書》。

路透社：內地最早周三宣布防疫新10條

石家莊連花清瘟賣斷貨？以嶺藥業：全力保市場供應無漲價計劃

告誡書明確，不得藉疫情防控之機大幅提高醫療藥品及用品的銷售價格，經營者要嚴格控制進銷差價在合理範圍內，不得囤積居奇、哄抬物價、牟取暴利以及散布漲價謠言。同時要認真落實明碼標價制度，不得在標價之外加價出售商品，不得收取任何未予標明的費用。

杭州市監局告誡各醫藥用品經營者及相關單位，要認真對照提醒告誡要求，積極開展自查整改，進一步規範自身價格行為。對經提醒告誡後仍不整改的違法行為，市場監管部門將依法嚴肅處理，對情節惡劣的典型案件，將公開曝光。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

優化防疫後市民急「囤藥」 廣州官方：防範意識增強是好事
2022/12/02
優化防疫後市民急「囤藥」 廣州官方：防範意識增強是好事
路透社：內地最早周三宣布防疫新10條
2022/12/05
路透社：內地最早周三宣布防疫新10條
以嶺藥業回應連花清瘟「研發15天」報道 一文看清爭議風波
2022/04/20
以嶺藥業回應連花清瘟「研發15天」報道 一文看清爭議風波
石家莊連花清瘟賣斷貨？以嶺藥業：全力保市場供應無漲價計劃
2022/11/15
石家莊連花清瘟賣斷貨？以嶺藥業：全力保市場供應無漲價計劃

你可能感興趣

優化防疫後市民急「囤藥」 廣州官方：防範意識增強是好事
22:18 2022/12/02
優化防疫後市民急「囤藥」 廣州官方：防範意識增強是好事
路透社：內地最早周三宣布防疫新10條
16:56 2022/12/05
路透社：內地最早周三宣布防疫新10條
以嶺藥業回應連花清瘟「研發15天」報道 一文看清爭議風波
13:18 2022/04/20
以嶺藥業回應連花清瘟「研發15天」報道 一文看清爭議風波
以嶺藥業（深：002603） 中藥 防疫措施 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 金華 杭州 浙江省 中國

上一篇文章

王力宏婚姻官司沉寂1年 明年美國賭城開騷

下一篇文章

內地增逾2.7萬宗本土病例 北京今起進入公共場所不查核酸證明
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

網傳武漢大學不斷爆疫 逾百學生雨中抗議要求提前返鄉
網傳武漢大學不斷爆疫 逾百學生雨中抗議要求提前返鄉
路透社：內地最早周三宣布防疫新10條
路透社：內地最早周三宣布防疫新10條
央視引述專家解讀：Omicron致肺炎或重症比例較流感低
央視引述專家解讀：Omicron致肺炎或重症比例較流感低
全國追悼江澤民「禁娛一天」 北京環球影城周二閉園
全國追悼江澤民「禁娛一天」 北京環球影城周二閉園
Tesla上海工廠11月交付超10萬輛 再創單月新高
Tesla上海工廠11月交付超10萬輛 再創單月新高
內地增近3萬宗新症 北京上海杭州今起續放寬防控
內地增近3萬宗新症 北京上海杭州今起續放寬防控
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款