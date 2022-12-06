台北市長柯文哲被曝搭機耍特權 北市府稱子虛烏有

台北市長柯文哲剛結束訪日行程，被網紅爆出下機時向航空公司要求VIP專車接送，被批濫用特權。台北市議員王世堅表示，柯文哲的行為在他8年任期畫下了「特權市長」的註腳，在任期結束前露出馬腳，懶得演、不裝了。北市府官員則駁斥爆料，強調是子虛烏有、空穴來風。

綜合台媒報道，網紅四叉貓日前爆料，指柯文哲的清廉形象都是假的。他曝出柯文哲上周出訪日本沖繩，一行人下機突然要求VIP服務，還放上工作人員對話紀錄，指柯文哲要求VIP不能跟一般乘客搭同一班接駁車，質疑柯文哲等人插隊包車。

王世堅今日（6日）受訪時說，「真的假不了、假的真不了」，柯文哲到現在第8年任期結束前就露出原形，讓他感到意外。

王世堅並說，柯文哲要演就演全套，如果想要這種特權，一開始就明講，當了8年清官，到最後才用特權，這次行為已經為他整個8年任期畫下了註腳，就是「柯文哲你是個特權市長」，他很糟糕也懶得演、不裝了，把本性都露出來。

王世堅還批評，過去至少還認為柯文哲不至於那麼差，以平民自居，沒想到他現在官僚，連這樣小特權也要耍，整個露出馬腳。

對此，一同出訪沖繩的北市府觀傳局長劉奕霆表示，航空公司在桃園機場跟市府團告知，因為在落地的時候，離出關的地方比較遠，因此是航空公司表示主動提供接駁車。劉奕霆稱，此爆料子虛烏有、完全是空穴來風。

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責任編輯：尹航

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