德總理在美雜誌撰文：中國崛起不是中斷對華合作理由

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在美國《外交》（Foreign Affairs）雜誌撰文表示，中國的崛起，不應成為被孤立或限制對華合作的藉口；同時中國國力上升，亦不應成為對亞洲等地提出霸權訴求的理由。在北京，外交部回應指，中國和世界深度融合，孤立中國、限制對華合作不符合任何一方的利益。

朔爾茨指，許多人都擔心全球又進入了一輪兩極對抗的時代，認為美國和中國會開啟新一輪冷戰。但他表示，自己並不同意這樣的觀點，他認為我們目睹的是全球化過程中一個特殊時期的終結。

朔爾茨分析，過去30年間，歐美國家享有穩定的經濟增長、較高就業率、較低通貨膨脹率，美國成為了主導全球的超級大國。在21世紀，美國依然將保持這一地位。但是在同一時期，中國也成為了全球事務的參與者。

中國崛起不是孤立中國的理由

朔爾茨說，其實在歷史上，中國長期以來都是一個全球性的角色。「中國的崛起，既不是孤立中國的理由，也不是限制對華合作的藉口。但中國國力上升，同樣也不可作為在亞洲等地提出霸權訴求的理由。」任何一個國家都不應該被當作是某個大國的後院，基於規則的國際秩序必須得到遵守。

朔爾茨說，他不久前訪問中國時曾經向北京領導層表達了對南中國海、台海局勢的擔憂，也談及了中國的人權問題。他寫道：「尊重基本權力、尊重基本自由，絕不可以被當作一國內政，因為聯合國所有成員國都發誓要捍衛人權和自由。」

朔爾茨也提到，他自己堅決支持《聯合國憲章》中所載的基於規則的國際秩序，以及開放和公平的貿易。德國將與歐洲夥伴一起，繼續要求北京為中歐企業提供一個公平的競爭環境。「中國在這方面做得太少了，而且已經明顯地轉向了孤立和遠離開放。」

外交部批脫鈎斷鏈損人不利己

中國外交部毛寧今日（6日）對此回應指，中國堅持維護世界和平，促進共同發展的外交政策宗旨，致力於同各國開展友好合作。事實證明，中國的發展是世界和平力量的增長，是全球發展的動力和機遇。

毛寧指出，當今世界經濟全球化潮流不可逆轉，互利共贏是人心所向。中國已經同世界經濟和國際體系深度融合，世界不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態，任何國家都無法關起門來搞建設，脫鈎斷鏈、小院高牆損人不利己。

「中國的發展離不開世界，世界的繁榮也離不開中國。」毛寧說，中國將繼續實行高水平對外開放，同各國共享發展機遇。

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責任編輯：袁瑋婧