內地傳防疫放寬 12月國內航班搜索量預訂量倍增

內地傳防疫放寬，日前約50城公共場所不需核酸證明，「航班管家」數據顯示，12月4日至12月5日，航班管家平台機票搜索量按月增超3.2倍，其中最熱門的城市為海南三亞，近期入港機票預定量增長3.3倍。

國際航班方面，「航班管家」數據顯示，今年11月28日至12月4日單周國際航線航班量達1001架次，按月增10.4%，按年增35.5%，但與2019年相比仍下降93.5%。

「飛常準」民航航班量數據顯示，自12月2日起，航班量觸底反彈，日均執行客運航班量重回3000班次以上，後續航班量有望繼續提升。

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機票預訂量方面，12月1日至12月4日國內機票平均預定量按月增五成以上。 機票搜索量和預訂量的增長也推動了機票價格的上揚。在線旅遊平台「同程旅行」數據顯示，過去一周機票平均價格周按月上漲30%達到750元（人民幣，下同），比今年國慶黃金周平均價格上漲約16%。

另外，12月火車票及國內機票預訂量也呈現按月增長。據「高鐵管家」數據顯示，火車票搜索量按月增長超三倍。

責任編輯：李冰琪