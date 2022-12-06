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各地防疫兩重天 安徽合肥強調寸步不讓 分析指是這個原因

社會熱點 17:03 2022/12/06

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儘管北京、深圳都在核酸檢測等防控措施上放寬，但仍有一些城市推出新的核酸檢測要求，安徽合肥更強調「防控寸步不讓」。分析指，這表明中央還沒給出直接明確的指示，地方政府感到困惑。

合肥：堅持人民至上 防控寸步不讓

據內媒報道，在昨日（5日）的疫情防控工作視頻會商會上，合肥市提到，當前必須舍棄過時做法、力戒過頭做法。要繼續加強重點場所防控，特別是養老機構、福利院、殯儀館、監所等單位，要嚴格落實工作人員閉環作業、車輛進出閉環管理等，守牢安全底線。

在週日（4日），合肥市疫情防控工作視頻會商會還指出，防控疫情就是堅持人民至上，當下疫情傳播風險急劇上升，「防控更要寸步不讓，堅定不移執行第九版和二十條」，強信心不動搖、能吃苦不叫累、有委屈不抱怨。

會議提出多項要求，包括全力防輸入，在機場、火車站、各類道口、水運碼頭等入口強化「落地檢」、「跟蹤檢」等措施，持續優化轉運、隔離服務，讓病毒「露頭即擒」。

內地增逾2.7萬宗本土病例 北京今起進入公共場所不查核酸證明

全力防延誤，嚴格落實「四早」要求，特別是對流調訊息要滾動推送、接收、排查、反饋。全面推廣「出門檢」，早採樣早出結果，為流調（流行病學調查）、斬鏈（斬斷傳播鏈）爭取更多時間。

會議還要求全力防交叉感染，「採樣點位只能增加不能減少，時間只能延長不能縮短」，防止采樣點成為傳播點。此外，強調防疫既不能層層加碼，也不能層層打折，以及要加快疫苗接種，方艙醫院、重症救治設備、必需藥品等正加緊建設和儲備。

另據路透社報道，不只是合肥，江蘇疫情防控也引人關注。許多IP顯示為江蘇的微博網民呼籲放南京/無錫大學生回家。有網民自稱回校考試，學校要求必須在校外自費隔離三日。

野村證券表示，許多城市還沒有跟上放鬆節奏，一些城市甚至在最近推出新的核酸檢測要求，這表明中央還沒給出直接明確的指示，令地方政府感到困惑。

內地傳防疫放寬 12月國內航班搜索量預訂量倍增

責任編輯：尹航

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