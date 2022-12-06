官媒引專家：脆弱群體感染症狀不明顯 治療無太大區別

內地防疫鬆綁，近期官媒頻頻引專家表示Omicron毒性減弱，央視網今日（6日）發文指，Omicron導致肺炎或重症比例低於流感，脆弱群體感染症狀不明顯，治療沒有太大區別。

據央視網，近日，國務院聯防聯控機制邀請多名一線醫療專家解讀本輪疫情患者救治特點。專家們表示，Omicron變異株跟之前的原始株和「關切變異株」相比，傳播力明顯增強，但毒力明顯減弱。

從當前全國病例來看，感染Omicron後以上呼吸道症狀為主，主要表現為嗓子不舒服、咳嗽等。無症狀和輕型大約佔90%以上，普通型不多，重症比例更小。

非重症危重症患者一般5到7天核酸轉陰

廣東省專家組對幾千例大樣本進行詳細研究，確定本輪疫情的核心病機和原始株、Delta毒株相比有較大差異。無症狀感染者、輕型或普通型患者，一般5到7天核酸就能轉陰。

專家們表示，Omicron變異株引起重症和死亡的比例明顯低於之前原始株和關切變異株，這既是Omicron變異株的特點，也與人群接種疫苗免疫水平提高和國家採取的積極預防策略有關。

脆弱群體重症病例多表現為基礎病加重

專家表示，高齡老人，有心腦血管疾病、慢性呼吸道疾病等基礎病的患者，正在進行放化療的腫瘤患者，妊娠晚期孕婦等，免疫力較低，可歸納為脆弱群體。從目前救治情況看，這類患者的新冠肺炎症狀不明顯，治療通常沒有太大區別。

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央視引述專家解讀：Omicron致肺炎或重症比例較流感低

責任編輯：袁瑋婧