  • 18°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒引專家：脆弱群體感染症狀不明顯 治療無太大區別

社會熱點 17:22 2022/12/06

分享：

分享：

內地防疫鬆綁，近期官媒頻頻引專家表示Omicron毒性減弱，央視網今日（6日）發文指，Omicron導致肺炎或重症比例低於流感，脆弱群體感染症狀不明顯，治療沒有太大區別。

據央視網，近日，國務院聯防聯控機制邀請多名一線醫療專家解讀本輪疫情患者救治特點。專家們表示，Omicron變異株跟之前的原始株和「關切變異株」相比，傳播力明顯增強，但毒力明顯減弱。

從當前全國病例來看，感染Omicron後以上呼吸道症狀為主，主要表現為嗓子不舒服、咳嗽等。無症狀和輕型大約佔90%以上，普通型不多，重症比例更小。

非重症危重症患者一般5到7天核酸轉陰

廣東省專家組對幾千例大樣本進行詳細研究，確定本輪疫情的核心病機和原始株、Delta毒株相比有較大差異。無症狀感染者、輕型或普通型患者，一般5到7天核酸就能轉陰。

專家們表示，Omicron變異株引起重症和死亡的比例明顯低於之前原始株和關切變異株，這既是Omicron變異株的特點，也與人群接種疫苗免疫水平提高和國家採取的積極預防策略有關。

脆弱群體重症病例多表現為基礎病加重

專家表示，高齡老人，有心腦血管疾病、慢性呼吸道疾病等基礎病的患者，正在進行放化療的腫瘤患者，妊娠晚期孕婦等，免疫力較低，可歸納為脆弱群體。從目前救治情況看，這類患者的新冠肺炎症狀不明顯，治療通常沒有太大區別。

內地增近3萬宗新症 北京上海杭州今起續放寬防控

央視引述專家解讀：Omicron致肺炎或重症比例較流感低

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
傳染病 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 治療 咳嗽 肺炎 流感

上一篇文章

佛山IT男為洩憤 離職後怒鎖公司硬盤被逮捕 網民這樣看

下一篇文章

各地防疫兩重天 安徽合肥強調寸步不讓 分析指是這個原因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Tesla上海工廠11月交付超10萬輛 再創單月新高
Tesla上海工廠11月交付超10萬輛 再創單月新高
路透社：內地最早周三宣布防疫新10條
路透社：內地最早周三宣布防疫新10條
全國追悼江澤民「禁娛一天」 北京環球影城周二閉園
全國追悼江澤民「禁娛一天」 北京環球影城周二閉園
台灣周四放寬口罩令 下周末取消入境人數限制
台灣周四放寬口罩令 下周末取消入境人數限制
網傳武漢大學不斷爆疫 逾百學生雨中抗議要求提前返鄉
網傳武漢大學不斷爆疫 逾百學生雨中抗議要求提前返鄉
央視引述專家解讀：Omicron致肺炎或重症比例較流感低
央視引述專家解讀：Omicron致肺炎或重症比例較流感低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款