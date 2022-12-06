  • 18°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內房復甦前景不明朗 惠譽下調中國明年經濟預測至4.1%　

經濟脈搏 18:05 2022/12/06

分享：

分享：

評級機構惠譽以各國央行加大力度遏制通脹，及內地房地產市場前景惡化為由，調低2023年全球經濟增長預測至4.1%，較9月的預測下調0.3個百分點。

惠譽表示，由於內地房地產復甦前景減弱，對中國明年的經濟增長預測從4.5%下調至4.1%。該機構指，中國經濟放緩，緩解了對全球大宗商品價格的壓力，但中國是個巨大的商品淨供應國，與疫情有關的出口中斷或衝擊全球製造業供應鏈。

另隨著貨幣政策收緊的步伐加快，預測美國明年經濟增長0.2%，低於早前預測的0.5%。

歐元區方面，歐洲天然氣危機雖略為紓緩，但歐洲央行大幅升息或壓抑需求，惠譽預計明年增長0.2%，好過早前預測的下跌0.1%。

亞開行下調中國經濟增長預測 料30年來首次低於相鄰國家

世界銀行大降今年中國GDP增長預測至2.8% 指清零擾亂經濟

惠譽首席經濟學家Brian Coulton表示，壓抑通脹較預期更難，因物價上升壓力越趨擴大，而且變得更持久，導致各國央行不得不大幅升息，這將不利於經濟。

此外，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發布最新報告指出，今年12月至明年第一季度初，中國部分防疫管控措施或令消費和服務業活動繼續承壓。出口增長或將隨著全球需求放緩而走弱。

因此，瑞銀預計今年中國今年第四季和明年第一季GDP增速將保持低迷，瑞銀原本預估今年中國第四季GDP增速增長3.3％或面臨更多下行風險。不過，瑞銀維持2023年GDP增速為4.5％的預測。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

惠譽預計今年中國經濟增長不到4% 嚴格防疫政策或持續到明年
2022/06/14
惠譽預計今年中國經濟增長不到4% 嚴格防疫政策或持續到明年
IMF下調中國今年經濟增長預測至3.3% 關注疫情及房地產危機
2022/07/27
IMF下調中國今年經濟增長預測至3.3% 關注疫情及房地產危機
亞開行下調中國經濟增長預測 料30年來首次低於相鄰國家
2022/09/21
亞開行下調中國經濟增長預測 料30年來首次低於相鄰國家
世界銀行大降今年中國GDP增長預測至2.8% 指清零擾亂經濟
2022/09/27
世界銀行大降今年中國GDP增長預測至2.8% 指清零擾亂經濟

你可能感興趣

惠譽預計今年中國經濟增長不到4% 嚴格防疫政策或持續到明年
17:24 2022/06/14
惠譽預計今年中國經濟增長不到4% 嚴格防疫政策或持續到明年
IMF下調中國今年經濟增長預測至3.3% 關注疫情及房地產危機
11:30 2022/07/27
IMF下調中國今年經濟增長預測至3.3% 關注疫情及房地產危機
亞開行下調中國經濟增長預測 料30年來首次低於相鄰國家
11:24 2022/09/21
亞開行下調中國經濟增長預測 料30年來首次低於相鄰國家
經濟 經濟衰退 通脹 汪濤 瑞銀 惠譽 評級機構 GDP 美國 中國

下一篇文章

美國歐盟考慮對中國鋼鋁徵收新關稅 京回應（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【A股】滬指收報3211點 兩市成交超萬億 中字頭股表現強勁
【A股】滬指收報3211點 兩市成交超萬億 中字頭股表現強勁
多地放寬之際 內媒：Omicron致病力大減 無證據顯示新冠有後遺症
多地放寬之際 內媒：Omicron致病力大減 無證據顯示新冠有後遺症
內地11月財新服務業PMI降至46.7 為6月來新低
內地11月財新服務業PMI降至46.7 為6月來新低
防疫鬆綁提振 在岸人民幣大漲819點升穿6.96 創近三個月新高
防疫鬆綁提振 在岸人民幣大漲819點升穿6.96 創近三個月新高
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
美國歐盟考慮對中國鋼鋁徵收新關稅 京回應（更新版）
美國歐盟考慮對中國鋼鋁徵收新關稅 京回應（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款