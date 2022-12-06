內房復甦前景不明朗 惠譽下調中國明年經濟預測至4.1%　

評級機構惠譽以各國央行加大力度遏制通脹，及內地房地產市場前景惡化為由，調低2023年全球經濟增長預測至4.1%，較9月的預測下調0.3個百分點。

惠譽表示，由於內地房地產復甦前景減弱，對中國明年的經濟增長預測從4.5%下調至4.1%。該機構指，中國經濟放緩，緩解了對全球大宗商品價格的壓力，但中國是個巨大的商品淨供應國，與疫情有關的出口中斷或衝擊全球製造業供應鏈。

另隨著貨幣政策收緊的步伐加快，預測美國明年經濟增長0.2%，低於早前預測的0.5%。

歐元區方面，歐洲天然氣危機雖略為紓緩，但歐洲央行大幅升息或壓抑需求，惠譽預計明年增長0.2%，好過早前預測的下跌0.1%。

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惠譽首席經濟學家Brian Coulton表示，壓抑通脹較預期更難，因物價上升壓力越趨擴大，而且變得更持久，導致各國央行不得不大幅升息，這將不利於經濟。

此外，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發布最新報告指出，今年12月至明年第一季度初，中國部分防疫管控措施或令消費和服務業活動繼續承壓。出口增長或將隨著全球需求放緩而走弱。

因此，瑞銀預計今年中國今年第四季和明年第一季GDP增速將保持低迷，瑞銀原本預估今年中國第四季GDP增速增長3.3％或面臨更多下行風險。不過，瑞銀維持2023年GDP增速為4.5％的預測。

責任編輯：易燕丹

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