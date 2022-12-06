美使館憶江澤民與高層交往：推進美中關係同時管理分歧（多圖）

中共前總書記、前國家主席江澤民追悼大會今日（6日）舉辦，美國駐華大使館發文回顧江澤民與美國高層交往，稱其努力推動兩國關係同時管理分歧——「至今其乃持續為必要之事」。

美國駐北京大使館微信公眾號6日晚間發文，回顧江澤民擔任中國國家主席期間，與美國高層的交往。

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在這篇名為「回憶中國前國家主席江澤民與美國總統及其他高級官員的交往」的文章中，刊出一些照片，包含1993年11月20日，江澤民與時任加拿大總理克雷蒂安（Jean Chretien）、時任美國總統克林頓（Bill Clinton）出席在西雅圖舉行的APEC峰會，三人在西雅圖36號碼頭會面向人群揮手。

另外還有1995年10月24日，江澤民與克林頓在紐約林肯中心會晤；1997年10月29日，兩人在美國白宮舉行的國宴上舉杯致意。以及2002年2月21日，時任美國總統小布殊（Bush Junior）抵達北京訪問、江澤民歡迎畫面。

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文章表示，「江主席在對美中關係具有深遠影響的時期領導了中華人民共和國」。並強調，江澤民在作為主席訪美，以及在與美國高級別官員的多次會晤期間，「江主席在努力推進美中關係的同時管理我們之間的分歧—至今其乃持續為必要之事」。

公開資料顯示，江澤民任內訪美次數一共達5次，除了上述4次之外，還有2000年9月赴美出席聯合國千禧高峰會，而美國總統也於1998年、2002年訪問大陸。其中1997年江澤民訪美時，雙方發布了「聯合聲明」，表示通過增進合作，對付國際上的挑戰，促進世界和平與發展，共同致力於建立「中美建設性戰略夥伴關係」。

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責任編輯：袁瑋婧