習近平今起訪沙特 中阿峰會期間據報將簽293億美元協議（第二版）

中國外交部今日公佈，國家主席習近平今日（7日）起至本週六（10日）赴沙特利雅得（Riyadh）出席首屆中國—阿拉伯國家峰會、中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，並對沙特進行國事訪問。沙特國家新聞社表示，中阿峰會期間將簽署價值超過1100億沙特里亞爾（292.6億美元）的初步協議。

（第二版新增中國外交部回應）

中國外交部官網今日公佈，發言人華春瑩宣布：應沙特阿拉伯王國國王薩勒曼邀請，國家主席習近平將於12月7日至10日赴沙特利雅得出席首屆中國—阿拉伯國家峰會、中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會並對沙特進行國事訪問。

另據沙特國家新聞社（SPA），中阿峰會期間將簽署價值超過1100億沙特里亞爾（292.6億美元）的初步協議。

這是習近平7年來首度出訪沙特。稍早前，沙特官媒表示，此行發生在沙特阿拉伯與美國關係變得緊張之時，美國與沙特因能源供應發生爭端，以及美國對中國在中東日益增長的影響力感擔憂。

在北京，外交部發言人毛寧今日表示，海合會國家是中國在中東地區的重要合作伙伴，中國自海合會建立伊始便同其建立聯繫。41年來，中海關係全面快速深入發展，在經貿、能源、金融、投資、高科技、航天、語言文化等領域開展了富有成果的合作，走在中國同中東地區國家合作的前列。首屆中海峰會將是中國和海合會國家領導人第一次齊聚一堂，共商中海關係大計，對中海關係發展將具有深遠意義。習近平將同與會各國領導人就中海關係和共同關心的問題深入交換意見，相信本屆峰會將賡續中海友好傳統，進一步充實中海關係戰略內涵，推動中海關係邁上新台階。

毛寧同時指出，沙特是中國的全面戰略伙伴，兩國發展戰略契合，發展理念相近，發展優勢互補，是天然的合作伙伴。近年來在中沙兩國領導人親自關心和戰略引領下，中沙政治互信不斷鞏固，發展戰略深入對接，各領域務實合作成果豐碩，人文交流日益密切，在國際和地區事務中保持著良好的協調和配合。習近平此次對沙特進行國事訪問，是黨的二十大勝利召開後，習近平首次訪問中東地區國家，和時隔6年再次訪問沙特。訪問期間，習近平將同薩勒曼國王和穆罕默德王儲兼首相，就中沙雙邊關係及共同關心的問題深入交換意見，推動中沙全面戰略伙伴關係向更高水平邁進。

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責任編輯：尹航

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