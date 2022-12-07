  • 19°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 11:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美議員提案放鬆對華芯片限制 不再提禁承包商用中芯國際等

國情動向 10:42 2022/12/07

分享：

分享：

美國參議院最新草案顯示，美國將放鬆對政府及其承包商使用中國製造芯片的擬議限制措施。

美國民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）及科寧（John Cornyn）今年9月聯署提案，要求華府禁止聯邦政府機構及承包商，使用中芯國際生產的半導體，以及長江存儲同長鑫存儲的芯片，並爭取納入《國防授權法》修正案。

據路透社報道，美國參議院上周四（1日）提出的新提案不再禁止政府及其承包商「使用」他們針對的芯片。合規期限也將從9月《國防授權法案》修正案提議的立即生效或兩年緩衝延長到五年。最新草案還縮小了限制措施的適用範圍，指出它們只適用於政府「關鍵系統」的項目，例如用於情報活動、軍事指揮或武器的電信或信息網絡。

預計議員們將在本周晚些時候宣佈新提案的最終措辭，其中可能包括草案修訂後的措施。   
 
報道指，限制放寬是因為美國商會等貿易組織指出，美國遏制中國科技發展的措施推高了他們的成本。這是美國業界弱化壓制中國科技發展提案的最新例證。這些貿易組織在上月的一封信中說，由於中芯國際製造的芯片應用範圍很廣，而且大部分企業不會標註其使用的晶片的製造商，企業要確定大量電子產品中所含的晶片是否是中芯國際製造，成本高、難度大。商業團體認為，要求企業承擔這類任務無助於美國的國家安全。美國電信和國防行業組織均簽署了這一信件。

舒默辦公室、中芯國際、長江儲存科技、長鑫存儲技術和美國商會均未回應置評請求。

科寧的一名發言人表示，新提案中的5年實施期限是為了與今年早些時候通過的《芯片法案》相吻合，該法案為晶片製造商提供520億美元的撥款，以擴大在美國的業務。

中國駐華盛頓大使館對新提案表示，「堅決」反對在立法中包含有關中國的負面言論，美國商會的信函表明，隨意擾亂和損害全球產業供應鏈不符合任何人的利益。

英國以國安為由 勒令中企出售當地芯片廠多數股權

美國擬遊說荷蘭 迫ASML對中國停售先進芯片設備

日本據報考慮跟隨美國 限制對華出口芯片（更新版）

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 5G 地緣政治 科技產品 科技戰 舒默 美國民主黨 國防 軍事 晶片

下一篇文章

中央政治局會議談經濟與防疫 未提動態清零
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【江澤民逝世】習近平致悼詞　強調全面推進改革開放、敢於鬥爭
【江澤民逝世】習近平致悼詞　強調全面推進改革開放、敢於鬥爭
江澤民追悼大會召開 習近平：極其沉痛悼念
江澤民追悼大會召開 習近平：極其沉痛悼念
沙特官媒：習近平周三赴沙進行國事訪問 出席中阿峰會
沙特官媒：習近平周三赴沙進行國事訪問 出席中阿峰會
德總理在美雜誌撰文：中國崛起不是中斷對華合作理由
德總理在美雜誌撰文：中國崛起不是中斷對華合作理由
彭博：美升級對台軍售 擬提供最先進型號「愛國者」導彈
彭博：美升級對台軍售 擬提供最先進型號「愛國者」導彈
深圳上海宣布：辦公及各類公共場所 皆不再查驗核酸證明
深圳上海宣布：辦公及各類公共場所 皆不再查驗核酸證明
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款