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中央政治局會議談經濟與防疫 未提動態清零

國情動向 10:37 2022/12/07

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中共中央政治局昨日（6日）召開會議，總書記習近平主持會議。會議分析研究2023年經濟工作，提出要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，優化疫情防控措施；要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用；要推進高水平對外開放，更大力度吸引和利用外資。會議未提及動態清零。

會議強調：加強黨對經濟工作的全面領導

據新華社報道，會議強調，明年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，扎實推進中國式現代化，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

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會議指出，明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底線。要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。要加快建設現代化產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。要切實落實「兩個毫不動搖」，增強我國社會主義現代化建設動力和活力。要推進高水平對外開放，更大力度吸引和利用外資。要有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。

會議強調，要加強黨對經濟工作的全面領導，全面學習、把握、落實黨的二十大精神，完善黨中央重大決策部署落實機制。要堅持真抓實干，激發全社會幹事創業活力，讓幹部敢為、地方敢闖、企業敢幹、群眾敢首創。要統籌做好重要民生商品保供穩價和煤電油氣運保障供應，關心困難群眾生產生活，保障農民工工資發放，抓緊抓實安全生產和防災減災工作，維護社會和諧穩定。

此外，會議還談到2023年黨風廉政建設和反腐敗工作。會議同意明年1月9日至11日召開二十屆中央紀律檢查委員會第二次全體會議。

會議還研究了其他事項。

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責任編輯：尹航

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