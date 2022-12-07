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中國11月美元計價出口按年降8.7% 進口降10.6%

國情動向 11:52 2022/12/07

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以美元計價，11月中國出口按年降8.7%，降幅創2020年2月以來最大。進口按年降10.6%。11月貿易順差698.4億美元，預期值781億美元,前值851.50億美元。

海關總署公佈，今年前11個月，中國進出口總值38.34萬億元人民幣，按年增長8.6%。

其中，出口21.84萬億元，增長11.9%；進口16.5萬億元，增長4.6%；貿易順差5.34萬億元，擴大42.8%。按美元計價，前11個月中國進出口總值5.78萬億美元，增長5.9%。其中，出口3.29萬億美元，增長9.1%；進口2.49萬億美元，增長2%；貿易順差8020.4億美元，擴大39%。

一般貿易進出口兩位數增長。前11個月，中國一般貿易進出口24.47萬億元，增長12.4%，占外貿總值的63.8%，按年提升2.2個百分點。其中，出口13.91萬億元，增長17.2%；進口10.56萬億元，增長6.7%。同期，加工貿易進出口7.74萬億元，增長1.3%，佔20.2%。其中，出口4.93萬億元，增長3%；進口2.81萬億元，下降1.7%。此外，中國以保稅物流方式進出口4.77萬億元，增長8.4%。其中，出口1.84萬億元，增長12.3%；進口2.93萬億元，增長6.1%。

商品結構方面，前11個月中國機電產品，尤其是新能源產品等出口增長迅速。

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責任編輯：袁瑋婧

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