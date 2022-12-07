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政治局會議提振市場情緒 離岸人民幣收復6.97關口

經濟脈搏 12:09 2022/12/07

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中央政治局會議提到著力擴內需、對外開放、優化疫情防控措施等，提振人民幣積極情緒。人民幣兌美元離岸價（CNH）一度收復6.97關口，最高觸及6.9616，現報6.9765；在岸價（CNY）現報6.9767。

離岸價現報6.9765；在岸價現報6.9767。中間價報6.9975，較上日下調超過200點，脫離兩個半月高點。

交易員稱，市場逐漸消化防疫政策放鬆利好，市場料轉向經濟復甦。同時，美指因避險需求震盪反彈對人民幣的擾動也有所增強。不過，人民幣偏反彈走勢並未改變，仍可考慮逢高結匯。

瑞銀大中華區首席經濟學家汪濤稱，中國走出疫情經濟重啟後，隨著此前積累的超額儲蓄和被抑制的消費需求釋放，消費和服務活動將大幅反彈。

新華社今日公佈，昨日（6日）中共總書記習近平主持中央政治局會議。會議分析研究2023年經濟工作，提出要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，優化疫情防控措施；要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用；要推進高水平對外開放，更大力度吸引和利用外資；突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉。會議未提及動態清零。

內房復甦前景不明朗 惠譽下調中國明年經濟預測至4.1%　

中央政治局會議談經濟與防疫 未提動態清零

人行降準落地後 分析料5年期以上LPR下調概率大幅上升

責任編輯：尹航

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