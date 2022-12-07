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【內地防疫新10條】優化接種服務 加快提升80歲以上人群接種率

社會熱點 13:53 2022/12/07

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內地公佈防疫新十條措施，提出通過設立老年人綠色通道、臨時接種點、流動接種車等措施，優化接種服務，加快推進老年人新冠病毒疫苗接種。

《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》明確，各地要堅持應接盡接原則，聚焦提高60至79歲人群接種率、加快提升80歲及以上人群接種率，作出專項安排。通過設立老年人綠色通道、臨時接種點、流動接種車等措施，優化接種服務。要逐級開展接種禁忌判定的培訓，指導醫務人員科學判定接種禁忌。細化科普宣傳，發動全社會力量參與動員老年人接種，各地可採取激勵措施，調動老年人接種疫苗的積極性。

國家衛健委就上述通知進行解答，指出當前疫情防控形勢嚴峻複雜，疫苗接種在預防重症、死亡等方面仍具有良好效果，老年人等脆弱人群感染新冠病毒後容易發展成重症、危重症甚至死亡，接種新冠病毒疫苗獲益最大，所以老年人及時接種新冠病毒疫苗很有必要。

【內地防疫新10條】除學校、醫院等特殊場所外 不再查核酸和健康碼

內地防疫新10條：無症狀和輕症可居家隔離 不按行政區域開展全員檢測

責任編輯：易燕丹

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