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內地防疫新10條發佈 春節前夕機票搜索量暴漲至三年最高點

社會熱點 14:09 2022/12/07

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國家聯防聯控發布防疫「新10條」後，有旅遊平台數據顯示，農曆新年前夕的機票搜索量暴漲至三年以來最高點。

優化措施通知提出10條具體事項，包括科學精準劃分風險區域、進一步優化核酸檢測、優化調整隔離方式等。通知指出，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。

通知發布後，攜程平台上的機票瞬時搜索量猛增160%，其中，春節前夕（腊月二十五至除夕）的機票搜索量暴漲至三年以來最高點。同程旅行平台大交通綜合搜索量也快速上漲，機票瞬時搜索量較前日同一時段上漲438%，火車票瞬時搜索量上漲276%。

內地防疫新10條：無症狀和輕症可居家隔離 不進行全員核酸檢測

【內地防疫新10條】除學校、醫院等特殊場所外 不再查核酸和健康碼

在線旅游平台「去哪兒」數據顯示，機票瞬時搜索量增長7倍，熱門目的地為三亞、成都、廣州、上海、重慶、哈爾濱、長春，出發時間是春運期間的機票搜索量達疫情前水平。火車票搜索量增長5倍，熱門目的地TOP5分別為成都、長沙、鄭州、武漢和重慶。

攜程研究院戰略研究中心高級研究員沈佳旎認為，在科學化、精準化的大趨勢下，防疫措施也更顯靈活性。本次調整後，將對旅遊出行市場形成顯著利好。目前，正將迎來元旦、春節兩個重要的旅行高峰期，在後續各地落實好在地政策後，預計元旦和春節市場或成為旅遊市場三年以來最重要的轉折點。

責任編輯：易燕丹

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