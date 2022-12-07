中國11月進出口按年均大跌 外需疲弱明年著力擴內需

中國11月進出口數據公布，按美元計，進出口按年雙雙大跌，跌幅分別為8.7%和10.6%。由於全球經濟放緩，分析料中國未來數月出口維持弱勢，明年穩經濟將著力擴大內需。

據新華社報道，中央政治局昨日（6日）召開會議，定調2023年「要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用」。

路透引述光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華指出，11月外貿進出口按年增速放緩超預期，主要受去年基數抬升，海外需求放緩，近幾個月內地局部散發疫情干擾內需恢復和正常的生產秩序。另外，房地產低迷表現也對內需復甦繼續構成拖累。他預計12月出口按年繼續受挫，但全年維持較高增速。

內需可能繼續影響進口需求

進口方面，預計12月內地疫情影響減弱，國內紓困、穩增長政策效果顯現，預計內需按月出現改善，但整體維持低位，內需短期偏弱可能繼續影響進口需求。

中信證券固定收益部宏觀研究員許樹正指，展望後續，出口方面，高利率水平下海外經濟的衰退壓力依然較大，且當前海外商品型支出需求偏弱，出口或依然承壓；短期內進口仍可能低位運行。

結束清零 出口仍會進一步萎縮

凱投宏觀認為，展望未來，即使中國逐漸放棄清零政策，未來數季出口也會進一步萎縮。防疫放寬對出口的提振有限，更重要的是全球對於中國商品需求的放緩。至於進口，結束清零在中期內有拉動作用，但過渡到與病毒共存恐怕需要時間，過渡期內仍需要採取一些限制措施首先是為老年人接種疫苗爭取時間，其次是盡量放緩醫療系統面臨的壓力。再加上擔心感染可能引發的行為上的變化，明年大部分時間線下活動可能依然受到壓抑。

植信投資研究院高級研究院常冉指出，展望下一階段，三重壓力之下出口延續下行，而內需修復影響進口改善程度。出口形勢將面臨外需壓降、份額難增、基數較高的三重壓力，供應鏈韌性對出口有支撐作用，但難以有效對沖外需走弱的壓力，出口下行趨勢短期難以扭轉。

他指出，今年以來進口低迷最主要是內需疲弱，外需拖累出口的背景下，啟動內需的必要性和迫切性回升。內需修復後，在帶動消費型和生產型進口的情況下，進口增速可能止跌回穩。

中國11月美元計價出口按年降8.7% 進口降10.6%

中央政治局會議談經濟與防疫 未提動態清零

責任編輯：袁瑋婧