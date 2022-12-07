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【內地防疫新10條】何時調整入境隔離？衛健委：將逐步加快推進（更新版）

社會熱點 16:35 2022/12/07

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國家衛健委今日發布防疫新十條，下午國務院召開記者會介紹新措施具體情況。國家衛健委表示，此次防疫優化措施主要是針對國內各地的疫情防控，對於入境人員管理等外防輸入的措施，將依法依規逐步推進，加快推進，進一步優化完善。此外，明日將繼續召開國務院聯防聯控機制新聞發布會。

國家衛健委發言人米鋒表示，這十條措施，是為了持續提高防控的科學精準水平。執行中要堅決糾正簡單化、「一刀切」，不搞層層加碼。

【內地防疫新10條】優化接種服務 加快提升80歲以上人群接種率

內地防疫新10條：無症狀和輕症可居家隔離 不進行全員核酸檢測

他舉例說，除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不再查驗核酸陰性證明，不再查驗健康碼和行程碼，對於跨地區流動人員也不再查驗，不開展落地檢。各地要按照要求精準落實。

在疫苗接種方面，國家衛健委副主任李斌表示，內地全人群疫苗完全接種率超過了90%。

至於近日在多地出現的感冒藥、退燒藥斷貨的情況，國家衛健委指，已要求醫療機構及藥品零售網點加強藥物儲備，沒有必要去囤積和搶購藥物。

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年強調，優化防控不是完全放開，更不是被動放開。

責任編輯：李冰琪

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