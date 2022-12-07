【內地防疫新10條】國家衛健委：為持續提高防控的科學精準水平（不斷更新）

國家衛健委今日發布防疫新十條，下午國務院召開記者會介紹新措施具體情況。國家衛健委發言人米鋒表示，這十條措施，是為了持續提高防控的科學精準水平。

對於當前疫情的現狀，米鋒說，隨著Omicron異株致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務。國務院聯防聯控機制綜合組出台了進一步優化落實新冠肺炎疫情防控的措施，對風險區劃定和管理、核酸檢測、隔離方式、保障群眾就醫購藥需求、老年人疫苗接種、重點人群健康管理、社會正常運轉、涉疫安全保障和學校疫情防控等工作提出了進一步的優化要求。

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此外，他指出，執行中要堅決糾正簡單化、「一刀切」，不搞層層加碼，比如，除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不再查驗核酸陰性證明，不再查驗健康碼和行程碼，對於跨地區流動人員也不再查驗，不開展落地檢。各地要按照要求精準落實。

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年強調，優化防控不是完全放開，更不是被動放開。

責任編輯：李冰琪