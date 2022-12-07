【內地防疫新十條】梁萬年：優化防控不是被動放開 更不是完全放開

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受中央電視台專訪時表示，優化防疫措施不是被動的，更不是完全的放開，而是為了更加科學，更加地主動，更加精準來做好疫情防控。

問及中國防疫優化晚於其他國家的原因時，他回應指，防控措施的調整要考慮多種要素，包括人群、政治、經濟、社會等，而不只是一個簡單的技術問題。

他解釋，在一些歐美國家，他們受了幾波新冠疫情的衝擊，人群的大量的感染，獲取的自然免疫力，也付出了沉重的生命和健康代價。另外它們通過強化醫療協作和提高疫苗接種率，兩者相加，總的人群免疫水平是比較高的。還有歐美的一些國家，醫療資源和條件是比較好的，這也是一個重要的條件和基礎。

但是，他表示，中國的基本國情是人口基數大，老年人、慢性病患者等容易罹患重症的弱勢人群數量龐大。另外，中國醫療資源整體相對薄弱，在數量上和歐美發達國家存在一定差距。還有一個方面，中國總體的疫苗接種率較高，但不同人群間的接種率有差異，高齡人群疫苗接種率還沒有達到預期的狀態。

至於何時中國才可以完全恢復到疫情前的生活狀態，他回應表示，中國疫情防控的主要目標就是恢復到像疫情前的狀態，但目標的實現是要有條件的。他續指，這些條件包括病毒的毒力、致病性下降，目前Omicron變異株已經呈現了這種狀態。

責任編輯：李冰琪