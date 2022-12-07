國家衛健委：黨和國家現職領導人均接種國產新冠疫苗

國家衛健委表示，國產新冠病毒疫苗非常安全，接種以後獲益遠大於風險，黨和國家現職領導人都接種了國產疫苗，呼籲符合條件的長者儘快接種。

國家衛健委科技發展中心主任、疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉指出，中國疾控中心對內地已開展接種的超過34億劑次、超過13億人的不良反應監測發現，國產新冠疫苗的不良反應發生率，與常年接種的其他一些疫苗相當，而且老年人的不良反應發生率還略低於年輕人。

目前，中國已經累計向全球120多個國家和國際組織，提供超過22億劑次疫苗。據報有30多個國家的元首、政府首腦、政府官員帶頭接種中國的新冠疫苗。全球到目前為止，按不完全統計，60歲以上長者接種中國的新冠疫苗已超過10億劑次，都非常安全。

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「在這裡，我可以再告訴大家，黨和國家現職領導人都接種了新冠病毒疫苗，而且接種的都是和普通老百姓接種的一樣的國產新冠病毒疫苗。」鄭忠偉說。

慢性病非新冠疫苗接種的絕對禁忌

他續稱，糖尿病、高血壓等慢性疾病不是新冠疫苗接種的絕對禁忌，只要這些慢性病控制得好，處於穩定期都可以接種。

在加快推進老年人新冠疫苗接種的方案中，也明確4種不能或者暫緩接種的情況，包括老年人既往接種疫苗時曾出現嚴重過敏反應；因為感染性疾病處於急性發熱期；在慢性病的急性發作期，比如說腫瘤患者處於化療期間；因為嚴重的疾病或者慢性疾病已經處於生命的終末期。

鄭忠偉強調，對於老年人來講，只要滿足條件，一定要加快接種新冠病毒疫苗，做到應接盡接，只有這樣才能更好地保護自己的身體健康和生命安全。

責任編輯：易燕丹

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