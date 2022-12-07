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福州推免費搭地鐵巴士活動 共計28日

社會熱點 20:30 2022/12/07

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為進一步帶動消費，福州市推出共計28天的免費乘車活動，市民可以在指定日子免費乘搭地鐵和巴士。

福州市交通運輸部門繼「新福卡」政策後再推出惠民舉措，宣佈本周六（10日）起至2023年2月28日期間，在所有法定節假日和休息日（共計28天）開展免費乘坐地鐵和巴士活動。

活動期間，市民乘坐地鐵時，通過安檢後可直接進站乘車，無需刷卡、掃碼或購票支付；乘坐巴士時亦可直接上車，無需刷卡、掃碼或投幣支付。按現行防疫措施，乘坐公共交通工具仍需佩戴口罩。

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另外，優化防疫新十條提出，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。中國鐵路隨即宣佈，即日起，購票、乘車及進出站停止查驗48小時核酸證明和健康碼，各項進京防控措施調整時間另行通知。

廣州、三亞、南京、鄭州等地機場也通報，不再查驗旅客核酸報告和健康碼。​​​​重慶明確，來渝返渝、離開重慶，乘坐飛機、高鐵、火車都不再要求提供核酸證明。

攜程研究院戰略研究中心高級研究員沈佳旎認為，本次政策將進一步弱化出行的不便利因素，顯著釋放流動性，並對期盼許久回家過年的人們起到明顯刺激作用，預計短期內將從旅行預訂的角度看到市場逐步走強態勢。

責任編輯：易燕丹

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