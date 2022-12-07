美駐華大使：中國疫情發展很不確定籲在華公民儲備物資

內地優化防疫措施後，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）表示，中國政府開始放鬆對新冠疫情的限制，但過程也許要好幾個月。他認為此刻中國疫情發展處於很不確定的時刻，鼓勵當地美國公民儲備物資以防遭封控。

中國官方今天發布優化防疫新10條，進一步放寬防疫措施，但伯恩斯7日上午就在其推特帳號上發布這段講話視頻，晚間又在微信公眾號「美國駐華大使館」發布。

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伯恩斯說，中國新冠疫情處於很不確定的時刻，過去一兩週在某些地區，政府放鬆核酸檢測、允許確診者在家隔離，但同時在其他地方仍嚴格封控。大使館方面會密切關注中國政府的防控措施，「我們等著看接下來的情況如何發展」。

他說，中國已經走到一個時間點，必須做出決定，也許開始放鬆對疫情的限制，「我們認為這個過程也許要好幾個月的時間」；大使館鼓勵美國人備好水、飲用水、食物，以防被封控，無法外出採購。

責任編輯：李冰琪