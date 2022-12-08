秦剛：中國會繼續調整措施 便利中美商業和人員往來

駐美大使秦剛在美中贸委会年度晚宴上發表演講時提到，中國會在科學精準防控基礎上，繼續動態調整相關措施，進一步便利中美商業和人員往來。他還提到中美關係，指美方將中國定義為「最主要競爭對手」和「最嚴峻長期地緣政治挑戰」，是嚴重戰略誤讀誤判，與中國脫鉤就是和世界潛在的最大市場脫離。

秦剛：中國會進一步便利中美商業和人員往來

據駐美大使館官網公佈，秦剛週二（6日）出席在華盛頓舉行的美中贸委会年度晚宴。他在演講中談及中國疫情防控、中美關係及兩國經貿合作等方面。當晚的主题是「气候变化」。秦剛說，我們不願看到地球氣溫升高，但非常希望看到中美合作升溫。

秦剛說，有人擔憂中國的疫情防控措施嚴重拖累經濟社會發展，擔心中國未來經濟走弱。面對疫情肆虐，中國根據實際國情，採取科學有效的防疫措施，感染數和病亡數都是全球最低。毫無疑問，防疫給經濟和人民生活帶來一定影響，但中國總體而言做到了兩者間的高效統籌，他強調，中國經濟韌性強、潛力大、長期向好的基本特點沒有變。

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他又指，11月以來，中國進一步優化疫情防控措施，包括放寬入境旅客防疫規定、取消入境航班熔斷機制、減少入境人員隔離管控期限等。對於封控措施，要求快封快解，應解盡解。各級政府想方設法服務企業需求，全力保障經濟運行。中國會在科學精準防控基礎上，繼續動態調整相關措施，進一步便利中美商業和人員往來。

秦剛促美方為中企提供公平營商環境

秦剛談到，有人擔心中美關係持續緊張對兩國經貿合作帶來嚴重影響，他亦有同樣的擔心。當前，美方將中國定義為「最主要競爭對手」和「最嚴峻長期地緣政治挑戰」，這是嚴重的戰略誤讀誤判。

秦剛說，美方在出口管制、進口限制、投資審查、科技合作、行業監管、產業補貼等方面採取了不少措施，這違背市場經濟原則和國際經貿規則，擾亂全球產業鏈供應鏈。健康、穩定、合作的中美經貿關係符合美國自身利益。泛化濫用國家安全概念，將中美經貿關係政治化、工具化，這絕不是經貿關係互利互惠的應有之義和正常狀態。事關經貿的問題，應面對中美經濟廣泛深入交融的客觀現實，應重視工商界的利益和聲音，應遵循商業規律，進行專業討論。

他強調，與中國脫鉤就是和世界潛在的最大市場脫離，與中國斷鏈就是與機會斷鏈。他還督促美方為中國企業提供公平的營商環境。

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責任編輯：尹航

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