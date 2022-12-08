習近平在沙特發表署名文章 冀與沙加強全面戰略夥伴關係

國家主席習近平國事訪問沙特阿拉伯，他在當地報章發表署名文章，表示中方將以這次訪問為契機，與沙地加強全面戰略夥伴關係，繼續合作共建「一帶一路」。

習近平在沙特《利雅得報》發表題為《傳承千年友好，共創美好未來》的署名文章，形容這次訪問是一次傳承之旅，更是一次開創之旅，開啟中國同阿拉伯世界、海灣阿拉伯國家、沙特阿拉伯關係新時代。

習近平表示，阿拉伯國家堅定支持一個中國原則，支持中國維護核心利益。中國支持阿拉伯國家維護主權獨立和領土完整，在巴勒斯坦等問題上對阿拉伯國家的堅定支持始終如一、從未缺席。

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當今世界正經歷百年未有之大變局，新形勢下，中國將同阿拉伯國家傳承友好精神，攜手構建面向新時代的中阿命運共同體，繼續高舉不干涉內政旗幟，堅定支持對方維護主權和領土完整，共同維護國際公平正義。繼續合作共建「一帶一路」，不斷擴大糧食、能源、投融資、醫療等領域務實合作，實現更高質量、更深層次的互利共贏。

另外，中國將同海灣合作委員會國家一道，打造更加立體的能源合作新格局，加快推動金融投資合作新發展。

習近平稱，中方將以這次訪問為契機，同沙特加強全面戰略伙伴關係，共同倡導獨立自主，攜手反對外部干涉。加強共建「一帶一路」倡議同沙特「2030願景」對接，推動各領域務實合作走深走實。

責任編輯：易燕丹

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