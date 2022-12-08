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【穩外貿】內地防控放寬後 蘇州等地政府組團包機出國搶單

經濟脈搏 11:24 2022/12/08

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內地防控措施放寬後，多地包機出國搶訂單穩外貿，浙江、四川、廣東、江蘇和福建等地已行動。其中，江蘇蘇州商務局組織開展包機赴法國、德國，明日啟程。

蘇州商務局：網絡聯繫比不了面對面談生意

據內媒《證券時報》從蘇州市商務局了解到，從12月9日開始，由該局組織開展的赴法國、德國包機服務就將啟程。本次大型經貿團組包機包含外貿企業和招商人員超過200人，計劃與西門子（SIEMENS）等世界500強、全球行業頭部企業、知名國際金融機構開展交流，並在法國、德國舉行一系列專題宣介會。與此同時，蘇州各市、區將派出30個招商小分隊合計118人，隨包機赴歐洲開展招商工作，另有外貿企業高管88人赴歐洲維護客戶和爭取訂單。

蘇州市商務局人士表示，面對面拜訪和洽談，具有網上聯繫無法代替的效果，不僅將有效拉近與歐洲客戶的距離，增進彼此間的感情，達到維護客戶和鞏固業務關係的目的，而且對國際市場需求變化和新產品、新技術發展情況進行深入了解，對拓展新的訂單業務和招引新的項目發揮重要作用。

【內地防疫新10條】何時調整入境隔離？衛健委：將逐步加快推進（更新版）

中國11月美元計價出口按年降8.7% 進口降10.6%

數據顯示，去年蘇州對德國貿易總額148.06億美元，按年增長33.9%，佔全國對德貿易總額的比重超6%。蘇州也是德國對外投資的重要目的地，目前，蘇州已有德資企業660餘家，全市實際使用德資29.9億美元，博世汽車、福伊特造紙、西門子電器等企業先後落戶蘇州，今年又有54個德國投資項目落地。同時，不少蘇州企業家也選擇到德國投資興業，目前蘇州在德國投資93個項目，中方協議投資額11.83億美元。

此前包機赴日 企業爭取超10億元新訂單

至於法國，去年蘇州對法國貿易總額44.2億美元，按年增長22.1%，佔全國對法貿易總額的比重超5%；蘇州也是法國對外投資的重要目的地。

此前在11月中下旬，蘇州市商務局已組織開展赴日包機服務，成為2020年疫情以來中國地方政府層面組織的首次大型經貿團組包機服務。此行共達成投資意向項目32個，意向投資額18.6億美元。外貿企業也在積極拓市場搶訂單，共拜訪日本客戶200餘家，爭取新訂單金額超10億元人民幣。

據不完全統計，浙江、四川、廣東、江蘇和福建等地均已有政府相關部門組團出海搶訂單的行動，預計將有更多的省市加入到出海搶訂單之列，全力以赴穩住外貿基本盤。

商務部：外貿不確定性增加 下半年仍有信心正增長

責任編輯：尹航

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