張伯禮：新冠回歸乙類管理條件日趨成熟 應適時有序作出調整

中國工程院院士張伯禮表示，新冠肺炎回歸乙類管理的條件日趨成熟，但降級管控的舉措是疫情防控的重大調整，應堅持穩中求進、走小步不停步，適時有序作出調整。

《澎湃新聞》報道，國家衛健委2020年1月公告，將新冠肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施。不過，近日有專家表示，Omicron變異株雖然傳染性變強，但毒力變弱，病死率已大大降低，98%以上的感染者屬於無症狀及輕症患者，從病毒及疾病特點看，當下再延續甲級管理的模式並不適宜。

對此，張伯禮表示，在全球流行近3年後，隨著病毒的不斷變異，其致病力逐漸減弱趨勢明顯。從病毒及疾病特點看，當下延續甲級管理的必要條件已經明顯逐漸減少，新冠肺炎回歸乙類管理的條件日趨成熟。

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據了解，傳染病管理方式的主要依據來自傳染病的傳染性和致病力。對於傳染性強、致病力強、病死率高的傳染病，一般歸為甲類或乙類甲級管理，管控措施一般是採取強制性隔離、疫區封鎖等；對於致病力強、病死率高，但傳播能力有限，對社會造成一定危害的傳染病，歸為乙類。

張伯禮指出，將新冠肺炎回歸到乙級管理，可以將大量的醫療資源從方艙醫院中釋放出來，回歸到正常的診療中；在搶救新冠患者中，可以將精力重點放在重點人群上；也可以為未來進一步優化防控措施提供一定的法律依據，做到有法可依。

不過張伯禮也強調，將新冠肺炎降級管控的舉措，是疫情防控的重大調整，對人民生活、經濟社會都將產生巨大影響。應堅持穩中求進、走小步不停步，相信領導部門一定會根據病毒變異及疫情變化綜合研判，以變應變，適時有序作出調整。

責任編輯：易燕丹

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