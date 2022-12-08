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國務院聯防聯控機制：無症狀感染者不需治療

社會熱點 15:19 2022/12/08

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國務院聯防聯控機制今日召開新聞發布會，會上提到，老年人每周開展2次抗原檢測，試劑由所在地級市/區縣免費發放；無症狀感染者不需治療。

（本文將不斷更新）

國務院聯防聯控機制今日召開新聞發布會，介紹進一步優化落實疫情防控措施。國家衛健委發言人米鋒介紹，十條優化措施出台後，各地迅速行動，制定具體的落實舉措，精準劃定高風險區，優化核酸檢測，調整隔離方式，按規定取消查驗核酸陰性證明、健康碼和行程碼等等。

中國疾控中心傳防處研究員王麗萍表示，當發現核酸檢測混管陽性以後，相關部門會盡快通知混檢人員，讓他落實就地隔離措施，同時也會盡快安排人員上門採樣複核。跟混檢人員同樓棟、同單元的人員不需臨時封控。當複核結果都是陰性後，混檢人員馬上解除隔離措施，如果上門複核出現陽性，這時要及時落實管控措施，根據現場流調和風險研判結果，及時管控密接，劃定風險區，做好相關的疫情處置工作。

國家衛健委表示，無症狀感染者不需要治療，做好自我健康監測。

國家疾控局傳染病防控司一級巡視員賀青華表示，雖然Omicron變異株致病力明顯減弱，但是老年人，有基礎性疾病的重點人群感染後發生重症的風險較高，尤其是住在養老院、福利院這些場所的人員。還有醫療機構、托幼機構、中小學等特殊人群集中的場所，這類場所一旦有傳染源引入，容易發生聚集性疫情，因此對於進入這些特殊場所的外來人員需要提供核酸檢測陰性證明

賀青華表示，針對群眾反映強烈的硬隔離措施，本次優化的新十條明確要求嚴禁以各種方式封堵消防通道、單元門、小區門，確保群眾看病就醫，積緊急避險等外出通道的暢通，採取硬隔離，一封了之的做法不是精準防控，而是懶政惰政，要堅決制止。

至於80歲以上老年人接種疫苗問題，國家疾控局衛生免疫司司長夏剛表示，老年人等脆弱人群感染新冠病毒以後極易發展成重症、危重症甚至出現死亡，接種新冠疫苗獲益最大。中國老年中有相當一部分失能、半失能人員長期居住在家很少外出，但在親屬陪伴或者親屬走訪過程中仍有可能感染導致發病甚至重症、死亡，所以還是有必要接種疫苗。夏剛表示，80歲以上老年人接種三劑疫苗後死亡風險下降9.3倍至1.5%。

責任編輯：尹航

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