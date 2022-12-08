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內地新增本土病例回落至2.1萬宗 上海明起密閉娛樂場所、餐廳不查核酸

社會熱點 16:16 2022/12/08

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內地疫情放緩，新增本土病例回落至2.1萬宗。上海宣佈明日起，密閉娛樂場所、餐廳不再查驗核酸檢測陰性證明，具備居家隔離條件的無症狀和輕症患者可選擇居家隔離。

國家衛健委通報，內地周三（7日）新增21,165宗本土病例，廣東仍佔最多，有4,150宗，其中2,682宗來自廣州。北京新增3,362宗，較前一日減少612宗。重慶、上海分別再多3,161宗及366宗。

上海宣布，今日（8日）起，不再對來滬返滬人員實施「落地檢」、「三天三檢」、「五天四檢」等；來滬返滬人員抵滬不滿5天者，其「隨申碼」、「場所碼」不再顯示「來滬返滬不滿5天」的標記提示，不再限制其進入相關公共場所。

國務院聯防聯控機制：無症狀感染者不需治療

上海密接「5+3」隔離放寬改為5天居家 入境政策是否對照受關注

當地同時優化調整部分場所防疫要求，明日（9日）起，除養老機構、兒童福利機構、醫療機構、學校（含托幼機構）等有特殊防疫要求的場所外，密閉娛樂場所、餐飲服務場所不再查驗核酸檢測陰性證明。具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例，可以選擇居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。

另外，交通運輸部公佈優化核酸檢測查驗措施，對通過道路水路客運、公交、出租車（網約車）跨區域出行乘客不再查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，配合屬地聯防聯控機制取消落地檢。

責任編輯：易燕丹

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