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內地11月CPI按年升1.6%按月降0.2%

經濟脈搏 09:36 2022/12/09

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國家統計局公佈，11月份CPI（居民消費價格）按年漲1.6%，按月降0.2%。PPI（工業生產者出廠價格）按年降1.3%，按月漲0.1%。

受國內疫情、季節性因素及去年同期對比基數走高等共同影響，11月CPI按月由漲轉降，按年漲幅回落。

按月看，CPI由上月上漲0.1%轉為下降0.2%。其中，食品價格由上月上漲0.1%轉為下降0.8%，影響CPI下降約0.14個百分點。食品中，鮮菜因天氣條件較好供應充足，價格下降8.3%，降幅比上月擴大3.8個百分點；中央儲備豬肉投放工作繼續開展，生豬供給持續增加，豬肉價格由漲轉降，下降0.7%；鮮果價格季節性上漲1.5%。非食品價格繼續持平。非食品中，國際油價變動影響國內汽油和柴油價格分別上漲2.1%和2.3%；冬裝新款上市，服裝價格上漲0.4%；受疫情影響，飛機票和賓館住宿價格分別下降7.5%和2.9%。

按年看，CPI上漲1.6%，漲幅比上月回落0.5個百分點。按年漲幅回落較多，主要是去年同期對比基數走高影響。其中，食品價格上漲3.7%，漲幅比上月回落3.3個百分點，影響CPI上漲約0.68個百分點。食品中，豬肉價格上漲34.4%，漲幅比上月回落17.4個百分點；雞蛋、鮮果和禽肉類價格分別上漲10.4%、9.6%和8.5%；糧食和食用油價格分別上漲3.0%和7.6%，漲幅比上月均有回落；鮮菜價格下降21.2%，降幅比上月擴大13.1個百分點。非食品價格上漲1.1%，漲幅與上月相同，影響CPI上漲約0.88個百分點。非食品中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲11.4%、12.3%和4.6%，漲幅均有回落；家庭服務價格上漲2.3%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

李克強：隨著防疫優化中國經濟增速會持續回升

受煤炭、石油、有色金屬等行業價格上漲影響， PPI按月微漲；受去年同期對比基數較高影響，按年繼續下降。

按月看，PPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。生產資料價格由上月上漲0.1%轉為持平；生活資料價格上漲0.1%，漲幅回落0.4個百分點。煤炭保供力度加大，供給有所改善，煤炭開採和洗選業價格上漲0.9%，漲幅回落2.1個百分點。石油、有色金屬等行業價格上漲，其中石油和天然氣開採業價格上漲2.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.7%。鋼材需求整體仍偏弱，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.9%，降幅擴大1.5個百分點。此外，燃氣生產和供應業價格上漲1.6%，農副食品加工業價格上漲0.7%，計算機通信和其他電子設備製造業價格上漲0.3%。

按年看，PPI下降1.3%，降幅與上月相同。生產資料價格下降2.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點；生活資料價格上漲2.0%，漲幅回落0.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格下降的有15個，價格上漲的有25個。主要行業中，價格降幅擴大的有：化學原料和化學製品製造業下降6.0%，擴大1.6個百分點；化學纖維製造業下降3.7%，擴大2.6個百分點。價格降幅收窄的有：黑色金屬冶煉和壓延加工業下降18.7%，收窄2.4個百分點；煤炭開採和洗選業下降11.5%，收窄5.0個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業下降6.0%，收窄1.8個百分點。價格漲幅回落的有：石油和天然氣開採業上漲16.1%，回落4.9個百分點；農副食品加工業上漲7.9%，回落0.8個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲6.9%，回落1.7個百分點。計算機通信和其他電子設備製造業價格上漲1.2%，漲幅擴大0.6個百分點。

內地11月財新服務業PMI降至46.7 為6月來新低

責任編輯：尹航

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