鍾南山：感染Omicron99%可在7至10天內完全恢復

內地官媒近日密集引述專家觀點，為民眾釋信心。據《人民日報》，中國工程院院士鍾南山發表報告指，感染Omicron不可怕，99%可在7至10天內完全恢復。

在今日舉行的「中國醫學會呼吸病學年會-2022」視頻會議中，鍾南山做了題為《新冠奧密可戎（Omicron）疫情動態及應對》的報告。

報告中，他表示，全國範圍第二波Omicron疫情的特點是傳播性強。對比Delta毒株，Omicron毒株引發新冠後遺症風險顯著降低，無症狀感染者基本無新冠後遺症。防控政策的重心應當從防控感染轉移到防控重症上來，要落實好進一步優化落實疫情防控措施（「新十條」）。他提到，充分的疫苗接種能起很大防護作用。

鍾南山說，下一步防控的關鍵之一是加強疫苗接種，特別是異種疫苗的效果更好。他進一步表示，可以用同種疫苗繼續加強免疫；用異種疫苗加強免疫，效果明顯提高；重點加強老年人及脆弱人群的免疫接種；加強醫護人員的疫苗保護；加速研發及審批鼻噴、吸入型疫苗。

他還表示，Omicron感染不可怕，99%可在7-10天內完全恢復，重點應放在防控重症上（自我保護，定點醫院，醫護人員保護）。

國務院聯防聯控機制：無症狀感染者不需治療

張伯禮：新冠回歸乙類管理條件日趨成熟 應適時有序作出調整

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道