全球首架C919大型客機交付東航 最快明春投入商業載客運營

全球首架中國自行研製的C919大型客機，今日（9日）交付予中國東方航空，有望最快於2023年春季投入商業載客運營。

國產大飛機C919交付機從上海浦東機場起飛，前往上海虹橋機場完成交付。客機除東航的標準化塗裝之外，機身前部還印有「全球首架」的「中國印」標識和對應的英文。其注冊號為「B-919A」，B代表中國民航飛機，919和型號名稱契合，A則有首架之意。

東航為全球首架C919配備兩艙布局，164座，包括8個公務艙和156個經濟艙，均選用完全自主研發的新一代國產客艙座椅。公務艙座椅為全鋁合金框架結構，採用搖籃式設計，後靠可達120度、前後座椅間距超過1米；經濟艙三聯座中間座位，會比兩邊寬1.5cm，中間座位最寬的設計讓旅客多一分舒適。

另外，C919機艙擁有2.25米的過道高度，單曲圓弧造型設計的下拉式行李艙設計，能為旅客提供更大的頂部和前方視覺空間；東航C919機艙還選裝共20個12英寸吊裝顯示器，支持高清1080P電影放映，這也是東航單通道機隊首次引入1080P的節目裝載。

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東航作為C919全球首家啟動用戶，去年3月與中國商飛公司在上海簽署採購合約，首批引進5架C919客機，其餘4架將在未來兩年陸續交付，成為全球首家運營C919大型客機的航空公司。

據了解，東航計劃近期展開C919驗證飛行，除上海兩大機場外，站點還包括北京、西安、昆明、廣州等，預料最快明年春季滿足民航局規章要求，投入商業載客運營。

C919是中國第一款按照國際民航規章自行研制、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，座級158至168座，航程4075至5555公里。於2015年完成總裝下線，2017年成功首飛，今年9月獲中國民航局頒發型號合格證。

責任編輯：易燕丹

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