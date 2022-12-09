胡錫進質疑衛健委公佈感染數字真實性：「乾脆不報了」

國家衛健委公佈，昨日（8日）新增1.66萬宗本土感染個案。前《環球時報》總編輯胡錫進發文質疑稱，衛健委公佈數字呈減少趨勢，但越來越多自己身邊的人「中招」。他直指，「不相信這個數字是真實的，而且大概也不會有誰相信它的真實性。」胡錫進說，應該讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了。

胡錫進今日在個人微信公眾號發文稱（附原文鏈接），今天國家衛健委通報的新增感染比上一日下降。現在的兩萬宗左右比前一段時間高峰時的4萬多宗減少超過一半。

他指，數字與自己直接觀察到的情況和網上可信的信息相矛盾，不相信這個數字是真實的，「而且大概也不會有誰相信它的真實性。」他認為，僅北京現單日新增感染就已超過衛健委公布的全國兩萬多例。「但是這個數字就這麼公布了，明明不真實，有關方面和傳播渠道也不去糾正它，或者進行特別說明，這非常不應該。」

胡錫進表示：

一定是中間哪裡出了問題，各地在按照一種已經脫離了真實情況的計算方式在往上報當地的感染數字。 我不知道哪些地方報的數字是真實的，但一定有不少地方報的數字嚴重脫離了實際情況，而且我擔心，這樣的往上誤報會在各地之間相互影響。 衛健委會對其公布的全國數字嚴重失真不知情嗎？我覺得應該不會。

他認為，應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或乾脆不報。「說實話，無論現在數字多大，公眾都不會被驚著。如果不報了，大家也能理解。」由於很多地方不再測核酸，很多人是陽性，但自我居家隔離並不上報。因此要做到統計數字真實本身就很難。但如果繼續報數字，一方面是差距不該這麼大；另一方面是，如果避免不了較大誤差，應主動對社會說清楚。

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責任編輯：尹航

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