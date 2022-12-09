美下年度國防法案含對台100億美元軍援 京：堅決反對（更新版）

美國眾議院通過2023年度《國防授權法案》，內容包括在未來5年合共向台灣提供100億美元軍事援助，並加快對台軍售程序。

*新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人毛寧表示，中方堅決反對美國借國防授權法案夾帶通過涉華消極內容。

毛寧指出，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國的內政，美方應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，刪除法案中的涉華消極內容，停止打「台灣牌」，搞以台制華，停止美台軍事聯繫，以免進一步損害中美關係。中方將採取一切必要措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

美國眾議院周四（8日）以350票贊成、80票反對通過《國防授權法案》，當中提出協助加強台灣防衞能力，並納入9月獲參議院外交事務委員會通過的《台灣政策法案》部份條文，整體涉台部分罕見超過50頁。

法案授權美國國務院在2023年至2027年財政年度，每年向台灣提供最多20億美元軍事授助，同時授權向台灣提供20億美元「外國軍事融資」直接貸款。

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法案又授權美國總統為台灣打造「區域應變軍備庫」，賦予台灣「主要非北約盟友」的待遇，可優先獲得美國超額防衛物資；要求美國國務院與國防部優先並加速處理台灣軍購請求，且不得以包裹出售為由延遲處理。另呼籲邀請台灣參加2024年的環太平洋軍演。

2023年度《國防授權法案》總額合共8580億美元，較美國總統拜登提出的預算多450億美元，同時比2022年度增加約10%。參議院預計下周審議表決，若獲得通過，將交由拜登簽署生效。

責任編輯：易燕丹

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