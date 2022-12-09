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內地連花清瘟價格暴漲240%  市監總局發告誡書劃「九不得」紅線

社會熱點 13:56 2022/12/09

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隨著內地優化調整防疫政策，連花清瘟膠囊等常見抗感冒藥和新冠診療方案推薦藥品，在市場持續緊俏，其中有藥房的連花清瘟膠囊單盒售價較平時暴漲240%。市場監管總局對類似進行核價處理，並發布告誡書明確「九不得」，規範涉疫物資價格等。

據紅星資本局報道，優化措施公佈後，內地有藥房的連花清瘟膠囊大幅加價，單盒（48粒）售價由平時約30元漲至102元，漲幅達240%。

針對部分藥品等涉疫物資價格波動情況，市場監管總局以電商平台為階段重點，進行集中摸排核查，初步發現涉嫌哄抬價格的線上藥房，已轉相關省份市場監管部門立案查處。

市監總局核查發現，部分經營者在採購成本變化不大的情況下，12月初開始大幅提高銷售價格。如某線上藥房銷售連花清瘟顆粒（6g*10袋/盒），11月採購價格每盒23.5至32元，銷售價格每盒26.8至38元，但從12月初開始迅速上漲，至12月5日漲到每盒99元。

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某線上藥房銷售連花清瘟膠囊（24粒裝），11月採購價格每盒11.5至12.5元，銷售價格每盒18.9至33.1元。12月初採購價格每盒14.5至22.5元，銷售價格從每盒41.9元迅速上漲至每盒88.1元。上述藥房在成本未明顯增加的情況下大幅度提高銷售價格，或者成本雖有增加但價格上漲幅度明顯高於成本增長幅度，已涉嫌構成哄抬價格。

市監總局發布《關於涉疫物資價格和競爭秩序提醒告誡書》，對涉疫物資生產經營者劃出「九不得」紅線，明確要求生產經營者不得違反誠實信用和公平合理原則、不得違反明碼標價規定、不得哄抬價格、不得價格欺詐、不得串通漲價、不得價格歧視、不得虛假宣傳、不得仿冒混淆、不得商業詆毀。

同時，對生產經營者提出自查和整改要求，並鼓勵社會各界舉報違法違規線索，推動社會共治。市監總局將密切關注藥品等涉疫物資價格走勢，指導各地市場監管部門嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法行為，及時曝光典型案例，切實維護涉疫物資市場價格秩序。

責任編輯：易燕丹

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