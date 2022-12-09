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衛健委：方艙醫院升級成亞定點醫院 重症資源擴容等在12月底前完成

社會熱點 15:15 2022/12/09

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內地放寬防疫措施，國務院聯防聯控今日繼續召開記者會，介紹將優化就醫流程，中西醫結合做好醫療服務保障。加強醫療資源，將方艙醫院升級為亞定點醫院，具備部分診療功能。此外，也提到所有醫療機構都要接收核酸陽性患者，不再劃分定點醫院。

國家衛健委新聞發言人米鋒表示，十條優化措施出台後，當局陸續做出部署，強調優化就醫流程，發揮醫聯體作用，也對發熱患者就診，居家隔離治療，以及老年人、孕產婦和兒童健康服務等提出了明確要求。

他續指。要加強發熱門診設置，鼓勵醫療機構開展互聯網線上咨詢診療；開展好健康監測，對重點人群實施分級分類管理；堅持中西醫結合、中西藥並用，為群眾做好醫療服務保障。

為提高醫療資源配置，國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示，以地市為單位，按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院。所謂亞定點醫院，就是在方艙醫院的基礎上，使其具備一定的治療功能，要按照其床位10%的比例來改造監護床位。

至於重症的救治能力等問題，焦雅輝表示，目前，全國重症醫學床位總數是13.81萬張，其中三級醫療機構的重癥醫學床位是10.65萬張，重症醫學床位接近10萬人10張這樣的一個水平。

她強調，將對三級醫療機構重症資源進行擴容和改造，這些擴容和改造的工作要求各地都要在12月底之前完成。

責任編輯：李冰琪

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