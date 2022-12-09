李蘭娟：無症狀感染不是疾病 未來將不作為疫情防治重點

中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟表示，無症狀感染不是疾病，無症狀感染者不是病人，無需恐慌，未來的疫情防治將重心轉向「防重症、降死亡」。

李蘭娟接受人民日報旗下《健康時報》訪問時表示，隨著新冠病毒變異，從原始毒株到Delta病毒，再到現在的Omicron變異株，致病率越來越低，這也符合傳染病的變化規律。內地基於科學研究的基礎上對疫情防控作出調整，是非常正確的決定。

對於未來疫情防控，李蘭娟表示，無症狀感染者不必作為疫情防治的重點，應主要將防治重心轉向「防重症、降死亡」。同時，要加強對新冠重點人群的保護，繼續普及新冠疫苗接種，加強對老年人群和慢性病等免疫功能低下重點人群的保護，保障其基礎疾病的治療。

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她指出，雖然無症狀感染者有傳染性，但無症狀感染者不是病人，大家無需恐慌。無症狀感染在傳染病學教材中稱為「隱性感染」，在大多數病毒性傳染病中，無症狀感染是最常見的表現，其數量常遠遠超過顯性感染。無症狀感染不是疾病，無症狀感染後，大多數人可以獲得不同程度的特異性免疫，這對於防止流行擴散有積極意義。

李蘭娟建議，民眾要做好日常防護，注意個人衛生習慣，勤洗手，到人群密集的地方要戴口罩。感染者如果沒有症狀就無需治療，做好自我健康監測；出現發燒、咳嗽等症狀，可以對症治療，症狀明顯者可到發熱門診診治。接種新冠疫苗仍是預防重症的有效手段，符合接種條件人員應及時接種。

責任編輯：易燕丹

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