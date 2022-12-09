習近平提出與海灣國家開展油氣貿易人民幣結算

首屆中國-阿拉伯國家峰會今日（9日）在沙特阿拉伯首都利雅得召開，國家主席習近平會上表示，中國未來幾年將持續從海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）國家大量進口原油，並提出油氣貿易以人民幣結算。中國還願在在金融、創科等與海合會國家加強合作。峰會決定建立並加強中海戰略夥伴關係。

22：00更新央視新聞稿

習近平在峰會發表主旨講話稱，中國擁有廣闊消費市場、工業體系完備，海合會國家能源資源豐富、經濟多元化發展方興未艾，雙方是天然合作夥伴。站在歷史的十字路口，雙方應以中海戰略夥伴關係為契機，充實中海關係戰略內涵，夯實政治互信，堅定支持彼此核心利益，加強發展戰略對接，發揮互補優勢。

習指，未來3到5年，中國願與海合會國家在各重點合作領域作出努力，第一要構建能源立體合作新格局。中國將繼續從海合會國家擴大進口原油、液化天然氣，加強油氣開發、清潔低碳能源技術合作，開展油氣貿易人民幣結算。設立中海和平利用核技術論壇，共建中海核安保示範中心，為海合會國家培養和平利用核能與核技術人才。

第二，推動金融投資合作新進展。中方願同海合會國家開展金融監管合作，成立共同投資聯合會，支持雙方主權財富基金以多種方式開展合作，研究舉辦中海產業和投資合作論壇，加強數字經濟和綠色發展等領域投資合作，建立雙邊投資和經濟合作工作機制，深化數字貨幣合作。

第三，拓展創新科技合作新領域。中方願同海合會國家共建大數據和雲計算中心，加強5G和6G技術合作，共建一批創新創業孵化器，圍繞跨境電商合作和通信網絡建設等領域實施10個數字經濟項目，建立中海氣象科技合作機制，舉辦中海應對氣候變化研討會。

第四，實現航天太空合作新突破。歡迎海合會國家航天員進入中國空間站，同中國航天員聯合飛行並開展空間科學實驗。歡迎海方參與中國航天任務搭載合作，研究成立中海聯合月球和深空探測中心。

第五，打造語言文化合作新亮點。

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責任編輯：李冰琪