【習近平訪沙特】中阿峰會利雅得宣言全文 未提人民幣結算石油

國家主席習近平在沙特阿拉伯首都利雅德出席首屆中國—阿拉伯國家峰會，會議發表《利雅德宣言》，各方就深化合作、互相尊重核心利益、區域和國際安全、在全球範圍保障發展中國家權利等議題，達成24點共識。但《利雅德宣言》並未提及備受外界關注的，中阿石油和天然氣貿易會否使用人民幣結算之議題。

習近平較早前在中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會上，表示中方將持續大量進口原油，擴大進口液化天然氣，充分利用上海石油天然氣交易中心平台，開展油氣貿易人民幣結算。分析認為，若中阿能源貿易改用人民幣結算，會有助人民幣國際化，並削弱美元霸權。

《首屆中阿峰會利雅得宣言》全文：

2022年12月9日，利雅得

應沙特阿拉伯王國國王薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲·阿勒沙特邀請，為發展中阿雙方各領域關係，中華人民共和國和阿拉伯國家聯盟成員國領導人於2022年12月9日在沙特利雅得召開首屆中阿峰會。

我們願加強共同合作，提升中阿戰略夥伴關係；讚賞中阿人民間深厚的歷史紐帶、中阿兩大古老文明間的密切交往，以及中國同阿拉伯各國牢固的友好關係。2004年於開羅成立的中阿合作論壇為中阿友好關係賦予了鮮明特點，使其成為多邊國際合作的成功典範。憶及關於成立論壇的有關文件、2010年論壇發表的關於建立中阿戰略合作關係的《天津宣言》、2014年簽署的《中阿合作論壇2014年至2024年發展規劃》以及2018年簽署的《北京宣言》和《中阿合作共建「一帶一路」行動宣言》；

我們一致希望為中阿戰略夥伴關係開辟更廣闊前景，將中阿合作提升至更高水平，服務雙方共同利益，支持中阿在發展領域應對新時代挑戰的努力，推動實現我們的共同期待，守護子孫後代的未來；

我們堅信，穩定和繁榮二者不可分割，沒有可持續發展就沒有真正的和平，沒有安全、和平與穩定就沒有發展和繁榮；

在我們就中阿合作進行高級別磋商後，並考慮到國際和地區問題的最新發展；

我們一致同意：

1.強調我們均願加強中華人民共和國同阿拉伯國家全面合作、共同發展、面向未來的戰略夥伴關係，這是友好合作的典範；致力於通過中阿合作論壇框架下各項機制深化中阿各領域合作，發揮論壇作用，以促進發展領域的努力、推動中阿關係進一步發展。

2.重申我們各國恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，其中包括相互尊重主權、統一和領土完整原則，不在國際關係中使用武力或以武力相威脅，尊重睦鄰友好原則，不干涉別國內政。

3.致力於維護以國際法為基礎的國際秩序和多邊主義，鞏固國際關係中的團結合作與公平公正原則，維護發展中國家利益，捍衛發展中國家權利。

4.強調巴勒斯坦問題始終是中東地區的核心問題，這要求結束以色列對巴勒斯坦領土的佔領，並根據聯合國有關決議建立一個以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國，在「兩國方案」基礎上，推動巴勒斯坦問題的公正、全面和持久解決。在此框架下，強調以色列在巴勒斯坦以及阿拉伯被佔領土上修建的定居點是非法的，以色列旨在改變耶路撒冷現狀的單方面舉措是無效的。強調必須維護被佔東耶路撒冷的歷史和法律地位；強調應發揮聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的重要作用，並給予其支持，以便其履行國際職責；強調必須落實關於難民和保護巴勒斯坦平民的國際決議；呼籲召開更大規模、更具權威、更具影響的國際和會；讚賞習近平主席就解決巴勒斯坦問題提出的「四點主張」，以及中方就巴勒斯坦問題提出的一系列倡議和主張，讚賞中方在巴勒斯坦問題上主持公道正義，積極推動和平進程，以及為巴方改善民生和發展經濟提供支持，並向巴方提供人道主義援助，致力於使巴勒斯坦國獲得聯合國正式成員國資格。

5.重視並讚賞中國國家主席習近平提出的全球發展倡議與全球安全倡議，以及中方通過上述倡議為實現世界和平與發展所作的努力，包括舉辦全球發展高層對話會。上述倡議呼籲國際社會重視各項發展問題，重振全球發展事業，強調應堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀。雙方願共同推進全球發展倡議重點領域合作，為加快落實聯合國2030年可持續發展議程作出貢獻。

6.一致同意全力構建面向新時代的中阿命運共同體，旨在加強中阿團結協作，助力各自民族復興，促進地區和平發展，維護國際公平正義，為構建人類命運共同體貢獻力量。

7.決心就涉及彼此核心利益和重大關切的問題保持政治磋商和相互支持，在各類國際場合就共同關心的國際問題加強團結。

8.強調阿拉伯國家堅定恪守一個中國原則，支持中國維護主權和領土完整，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，反對一切形式的「台獨」。支持中方在香港問題上的立場，支持中方在「一國兩制」框架下維護國家安全、發展完善香港民主的努力。讚賞雙方為關懷少數民族作出了重要努力。

9.加強中國同阿拉伯國家全方位、多層次交往，合力應對共同發展挑戰。

10.強調應凝聚地區和國際合力，根據有關國際決議、協議和原則尋求敘利亞、利比亞和也門危機等地區危機和問題的政治解決。強調必須維護上述國家的統一、主權和領土完整，反對外國干涉，共同打擊在上述國家的恐怖極端組織；支持黎巴嫩、索馬里和蘇丹為實現安全、穩定、發展、繁榮和反恐所作努力；支持聯合國和阿盟為此所作的努力。中方強調支持阿拉伯國家團結協作解決地區安全問題，支持阿拉伯人民獨立自主探索自身發展道路。阿方讚賞中方為支持阿拉伯事業、尋求和平解決地區危機以及促進地區與國際和平與安全所作的外交努力。

11.支持根據國際法、《聯合國憲章》原則、睦鄰友好及國家主權和領土完整原則，為實現烏克蘭危機政治解決、恢復安全與和平所作的努力，從而保障各方核心利益。

12.尊重各國自主選擇發展理念，強調應共同合作實現可持續發展，減貧脫貧。共同落實「一帶一路」倡議，為雙方合作和發展提供廣闊機遇，努力推動「一帶一路」倡議與各阿拉伯國家發展願景對接，實現互利共贏。

13.弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，尊重各國人民自主選擇適合本國國情的民主發展道路和社會政治制度。反對借口維護民主干涉別國內政。

14.強調應在平等和相互尊重基礎上開展國際人權合作，反對將人權問題政治化、工具化，反對利用其向別國施壓、干涉他國內政。

15.應加強在《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》等聯合國應對氣候變化框架下的國際努力。支持沙特「綠色中東」倡議、中國提出的綠色絲綢之路倡議等旨在實現綠色發展的各項倡議。

16.強調國際社會不應排除主力能源或忽視對其投資，給能源市場帶來挑戰，特別是將對發展中國家造成不公正影響。全球經濟增長與能源安全、能源供應密切相關，應採取「平衡路線」政策，通過利用各類能源來源，實施碳中和與構建可持續社會為目標的碳循環經濟方案，促進全球經濟增長。

17.讚賞中國向部分阿拉伯國家、阿盟秘書處提供疫苗、醫療用品等抗疫物資，強調應攜手合作推動疫後經濟復甦。

18.注意到中方同阿盟秘書處共同發表《中阿數據安全合作倡議》，願以此為契機不斷深化合作，共同推動全球網絡空間治理。

19.支持根據《不擴散核武器條約》這一國際核不擴散體系的基石，為防止核武器和大規模殺傷性武器擴散所作的努力。強調應建立中東無大規模殺傷性武器區。

20.加強反恐努力，譴責和打擊一切形式、形態和動機的恐怖主義，不應將恐怖主義同任一民族、宗教、國籍、文明掛鉤，鏟除恐怖主義根源，同時反對反恐「雙重標準」。

21.加強文明對話，尊重不同文化，杜絕在不同宗教、文化背景人群中宣揚仇恨、極端思想和文明衝突。強調反對各種形式的伊斯蘭恐懼癥。強調中阿兩大文明為人類文明進步作出了獨特貢獻，願繼續倡導文明對話交流，維護世界文明多樣性，摒棄對特定文明的歧視與偏見，反對「文明衝突論」。

22.強調應鞏固中阿在文化、體育、旅遊和新聞等領域的民間友好關係。

23.責成雙方部委和機構通過中阿合作論壇執行計劃及論壇其他機制落實峰會成果。強調下階段應在政治、經濟、社會、發展、經貿、投資、金融、工業、交通運輸、能源、環保、農業、糧食安全、旅遊、人力資源開發、知識產權、文化、文明對話、教育、科研、科技、新聞、衛生、可持續發展、體育等方面繼續開展合作。

24.為沙特承辦此次歷史性峰會向沙特國王薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲·阿勒沙特、王儲兼首相穆罕默德·本·薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲·阿勒沙特表示衷心感謝和讚賞。中方歡迎在華舉辦下屆中阿峰會，具體時間由雙方共同商定。

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責任編輯：連兆鋒