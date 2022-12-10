【習近平訪沙特】擬50億援30國 中方提八大共同行動

國家主席習近平訪問沙特阿拉伯，在沙特首都利雅德出席首屆中國—阿拉伯國家峰會。習近平會上提出中阿務實合作八大共同行動，表示中方願意和阿拉伯各國探討實施50億元人民幣援助項目，納入30個阿拉伯國家，並給最不發達阿拉伯國家98%產品免除關稅，力爭2027年中阿貿易額達到4300億美元。

習近平於當地時間周五（9日），在中阿峰會上提出中阿務實合作「八大共同行動」，具體內容如下：

一是支持發展共同行動。中方將同阿方探討實施總額為50億元人民幣的發展合作援助項目，將30個具備條件的阿國項目納入全球發展倡議項目庫；結合阿方產能、基礎設施、能源、綠色金融等領域項目融資需求，向阿方提供信貸和授信支持，支持亞洲基礎設施投資銀行向阿方提供更多高質量、低成本、可持續的基礎設施投資；根據換文進展，給予阿方中最不發達國家98%稅目產品零關稅待遇；向巴勒斯坦、也門、黎巴嫩、敘利亞等國提供人道主義和重建援助；力爭2027年中阿貿易額達到4300億美元。

二是糧食安全共同行動。中方願幫助阿方增強糧食安全水平，提升農業綜合生產能力；同阿方共建5個現代農業聯合實驗室，開展50個農業技術合作示範項目，向阿方派遣500名農業技術專家，幫助阿方增加糧食產量、提高收儲減損能力、提升農業生產效率；為阿方優質農食產品建立輸華準入「綠色通道」。

三是衛生健康共同行動。中方願同阿方共建公共衛生科技合作中心和疫苗創新與研發合作聯盟，在阿國實施5個中醫藥合作項目，繼續派遣中國醫療隊到阿國工作，實施2000例白內障義診手術，為阿國民眾提供遠程醫療健康服務。

四是綠色創新共同行動。中方願同阿方設立中阿干旱、荒漠化和土地退化國際研究中心，實施5個應對氣候變化南南合作項目；利用中國風雲氣象衛星和北京世界氣象中心，支持阿方防災減災；願同阿方設立中阿北鬥應用產業促進中心，為阿方在交通運輸、精準農業、搜索救援等領域提供優質服務；同阿方在生命健康、人工智能、綠色低碳、信息通信、空間信息等領域共建一批聯合實驗室或研發合作中心，向阿方提供300項先進適用技術。

五是能源安全共同行動。中方願同阿方共建中阿清潔能源合作中心，支持中國能源企業和金融機構在阿國參與總裝機容量超過500萬千瓦的可再生能源項目，同阿方開展能源科技研發合作，加強能源政策協調，推動建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系。

六是文明對話共同行動。中方將邀請阿方1000名政黨、議會、媒體、智庫等人士來華交流；推動500家中阿文化和旅遊企業開展合作，為阿國培養1000名文化和旅遊人才；同阿方共同實施百部典籍互譯工程和50部視聽節目合作工程；持續做強中阿改革發展研究中心，增進文明對話和治國理政經驗交流。

七是青年成才共同行動。中方將舉辦中阿青年發展論壇，啟動「中阿高校10+10合作計劃」；邀請阿方100名青年科學家來華開展科研交流，邀請3000名青少年參與中阿文化交流，邀請1萬名阿拉伯人才參加扶貧減貧、衛生健康、綠色發展等領域專業培訓；推動在阿國建設更多魯班工坊。

八是安全穩定共同行動。中方將同阿方加強防務部門和軍隊間的戰略對話、軍兵種交往、院校交流，深化海上安全、國際維和、專業技術等領域合作，拓展聯演聯訓和人員培訓；為阿方培訓1500名智慧警務建設、網絡安全執法等領域人員；共同落實《中阿數據安全合作倡議》，建立中阿網信交流機制，加強數據治理、網絡安全等領域交流對話。

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責任編輯：連兆鋒