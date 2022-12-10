「核酸企業破產」內地登熱搜！多地終止採樣亭招標

內地優化防疫措施，不再大規模強制核酸檢測，也不再要輕症或無癥狀患者到方艙隔離，宣揚「每個人都是自己健康的第一責任人」，應注意衛生並完成接種疫苗。政策大幅優化下，內地網絡畫風也有所改變，「核酸企業破產」成為熱門搜索詞。各地亦有減少核酸檢測，改為更多依靠自行快速檢測跡象，多地核酸採樣亭項目終止招標。

內地傳媒報道，隨國務院「新10條」政策落地，多地的核酸採樣點正在陸續減少，「核酸檢測公司開始破產了」衝上微博熱搜。不過相關被指「破產」的檢測機構，北京樸石醫學檢驗實驗室有限公司，實際上今年5月已被吊銷執照，負責人更因涉嫌妨害傳染病防治罪被起訴。

《紅星新聞》稱，政府採購網顯示，多地核酸採樣亭採購招標已終止。有核酸檢測企業透露，目前業務確實在減少，但是並不會過於影響經營，因為公司還有新冠以外的其他檢測業務。

隨著很多場所不再要求出示核酸檢測結果，民眾也發現街頭正在運營著的核酸亭數量也在逐漸減少。鄭州市民張女士說：「之前，在我上班的地方附近和我家住的地方附近都有核酸亭，基本上下樓之後三五分鐘就能走到，做核酸的時候排隊的人也不多，但是最近一周左右，發現這兩處的核酸亭都陸續關閉了。」

西安市民張先生的辦公地位於曲江創意谷，原來商圈周圍的圍欄已經被全部拆除。「我們這個商圈外圍是和人行道挨在一起的，算是開放性的商業體，但是新冠疫情後不久，這些圍欄圍就開始把整個商業體圍起來了，只保留了幾個入口，每個入口都有工作人員，需要看健康碼查核酸才能進入。如今，商圈周圍的圍欄一夜間都被撤走了，進來也不看健康碼和核酸了。」

但核酸亭短期內相信仍不會全部撤除。國務院聯防聯控機制12月9日表示，在近一段時間之內，還會有一部分人有核酸檢測方面的需求，國家衛健委要求各地在優化調整疫情防控措施的過程當中，不能隨意撤除核酸採樣的點位，還要保持現有核酸採樣點的布局和規模不變，而且要保留一段時間，來滿足「願檢盡檢」這部分人核酸檢測的需要。

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責任編輯：連兆鋒