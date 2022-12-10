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首用人民幣跨境支付 沙特與中國這城市做生意

國情動向 14:05 2022/12/10

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首用人民幣跨境支付 沙特與中國這城市做生意

國家主席習近平訪問沙特阿拉伯，在中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會上，提出與阿方充分利用上海石油天然氣交易中心平台，開展油氣貿易人民幣結算之際，沙特已和中國完成首單人民幣跨境支付交易，只是買賣的暫時不是石油，而是來自「世界超市」淅江義烏的貨品。

內地傳媒周末報道，在12月6日，也就是習近平到訪前，沙特方面首次使用人民幣與中國義烏企業交易。義烏義特網絡科技有限公司當日通過快捷通「義支付Yiwu Pay」結算，收到來自沙特阿拉伯客戶的跨境人民幣貨款，標誌著義烏和沙特完成了首單跨境人民幣支付業務。

據了解，義烏中國小商品城的市場經營戶，從事外貿佔比高達65%以上。海關數據顯示，今年前三季度，義烏外貿進出口總額超3541億元人民幣，按年增長29.9%。

隨著義烏與阿拉伯地區貿易增長，小額高頻的支付需求應運而生，但在跨境收付款環節，傳統支付結算方式開戶流程繁瑣、周期長、資金流轉效率較低，成為困擾經營戶的貿易難題。新服務則由中國銀行義烏市分行，與支付機構快捷通支付服務公司合作開展，依托義烏小商品城的貿易平台集成優勢，為經營戶提供全球資產快速開戶、多幣種收款服務。

中國外交部發言人毛寧周五（9日）回應了這宗新聞，表示注意到了這個好消息。她稱，人民幣跨境支付的運用，對促進中國同阿拉伯國家貿易往來發揮了重要作用，是中國同阿拉伯國家貿易投資便利化的一個生動縮影。

毛寧指出，中國目前是阿拉伯國家的最大貿易夥伴。2021年，中國對阿拉伯國家直接投資存量達到230億美元，比10年前增長了2.6倍；中阿貿易額達到3303億美元，比10年前增長了1.5倍。今年前三季度，中阿貿易額達到3192.95億美元，接近去年全年水平，同比增長35.28%。

她談及，習近平主席此次訪問沙特時表示，中方願同沙方提升貿易、投資、金融合作水平，拓展電子商務、數字經濟等領域合作。中方相信此次訪問將推動中沙合作進一步走深走實，實現更高質量、更深層次的互利共贏。

【習近平訪沙特】擬50億援30國 中方提八大共同行動

【習近平訪沙特】中阿峰會利雅得宣言全文 未提人民幣結算石油

習近平提出與海灣國家開展油氣貿易人民幣結算

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責任編輯：連兆鋒

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