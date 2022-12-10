  • 21°C
香港時間 : 20221210日 (週六) 15:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中阿峰會】為中東提供美國以外選擇 北大學者：有兩點不要盲目樂觀

國情動向 14:46 2022/12/10

分享：

分享：

國家主席習近平國事訪問沙特阿拉伯，並出席首屆中國－阿拉伯國家、中國－海灣阿拉伯國家合作委員會兩個峰會，美國等西方國家亦高度關注。有評論形容，這是中國至今面向阿拉伯世界規模最大、規格最高的外交行動。北京大學外國語學院阿拉伯語系主任、中東研究中心主任吳冰冰亦認為，中阿峰會取得重要意義，但中國對於沙特等國與美國產生磨擦，以及如人民幣結算石油交易等中阿合作，這兩個議題，不應盲目樂觀。

吳冰冰指出，此次中阿峰會的重要意義，突出表現在政治外交層面。此前中國與中東國家的關係都在雙邊層次，這次峰會正式將雙方關係從雙邊提升至一對多邊，以機制化方式鞏固下來，包含明確的層次和結構：（1）中國與阿拉伯國家區域性多邊機制；（2）中國與海灣合作委員會的次區域多邊機制；（3）中國與沙特等國家的雙邊機制。

經濟層面，外界十分關注中國－海合會自貿協定能否達成。吳冰冰認為，建設中海自貿區好處很大，但難度也不小。因為中海自貿區的建設並非一個單純的經貿問題，實際上涉及更深層的政治關係和戰略互信。目前的主要困難在於海灣國家之間的關係和互信不足，而重建需要一定的時間。

安全層面，不同於美國搞排他性的區域小多邊機制的做法，中國提出了開放包容的中東安全新架構。吳冰冰認為，新架構起步階段，應特別關注兩大問題：一是巴勒斯坦問題，二是跨海灣的安全安排問題（伊朗與沙特關係）。以這兩個問題為切入口，就能抓住當前中東問題的核心和關鍵。

全球層面，隨著美國在中東收縮和中國產業走出去，中國正作為重要的參與方，重新塑造著中東的重要性。吳冰冰認為：（1）中東主要國家是上合、金磚擴員的重要鎖定對象，是中國推動全球治理改革可以團結的重要力量；（2）海灣地區資源稟賦、支付能力等都較好，對於中國產業走出去具有全球性意義。

吳冰冰認為，在中東問題上，中國應保持「積極的平衡」的外交理念；反過來也應意識到，中東國家在中美之間搞的也是平衡外交。當前，海灣國家對美國依賴還是很深，我們不應過於樂觀，對中東國家與美國的一些摩擦，不宜過分誇大解讀；對於中阿合作中的一些重要議題，例如熱議的「石油人民幣」，也要有更全面審慎的思考，並做好充分的政策準備。

吳冰冰解釋：中東是世上具有重要戰略作用的地區，美國可能有一定程度的戰略收縮，但不會無底線，因為只有維持住它在中東的存在，它才能夠保證與印太、歐洲的對接。但我們也看到，隨著中東國家自主性的提升，隨著其他大國（包括印度）對中東關注度的提升，中東的另一種重要性也凸顯出來。換句話說，中東的重要性並非完全是由美國界定和塑造的，而是由地區和全球的格局互動所塑造的，在這個過程中，中國也是關鍵的一方。

他續稱，中國式現代化，給中東國家帶來了對於現代化路徑的新思考，比如怎麽發展具有自己特色的現代化，而非完全照抄西方發展模式，這對他們都是新的理念和新的經驗。所以對於與中國的合作，中東國家普遍期待和歡迎，只是這並不意味他們要完全脫離美國，中東國家也想搞平衡外交，首要的指向是大國平衡。

首用人民幣跨境支付 沙特與中國這城市做生意

【習近平訪沙特】擬50億援30國 中方提八大共同行動

【習近平訪沙特】中阿峰會利雅得宣言全文 未提人民幣結算石油

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中國 沙特阿拉伯

下一篇文章

首用人民幣跨境支付 沙特與中國這城市做生意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美下年度國防法案含對台100億美元軍援 京：堅決反對（更新版）
美下年度國防法案含對台100億美元軍援 京：堅決反對（更新版）
荷蘭據報或配合美國 對華出口芯片製造設備實施新管制
荷蘭據報或配合美國 對華出口芯片製造設備實施新管制
習近平提出與海灣國家開展油氣貿易人民幣結算
習近平提出與海灣國家開展油氣貿易人民幣結算
拜登稱不允中俄在中東填補真空 京反駁：中東不是誰家後院
拜登稱不允中俄在中東填補真空 京反駁：中東不是誰家後院
習近平在沙特發表署名文章 冀與沙加強全面戰略夥伴關係
習近平在沙特發表署名文章 冀與沙加強全面戰略夥伴關係
【江澤民逝世】習近平致悼詞　強調全面推進改革開放、敢於鬥爭
【江澤民逝世】習近平致悼詞　強調全面推進改革開放、敢於鬥爭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款