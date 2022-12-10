【中阿峰會】為中東提供美國以外選擇 北大學者：有兩點不要盲目樂觀

國家主席習近平國事訪問沙特阿拉伯，並出席首屆中國－阿拉伯國家、中國－海灣阿拉伯國家合作委員會兩個峰會，美國等西方國家亦高度關注。有評論形容，這是中國至今面向阿拉伯世界規模最大、規格最高的外交行動。北京大學外國語學院阿拉伯語系主任、中東研究中心主任吳冰冰亦認為，中阿峰會取得重要意義，但中國對於沙特等國與美國產生磨擦，以及如人民幣結算石油交易等中阿合作，這兩個議題，不應盲目樂觀。

吳冰冰指出，此次中阿峰會的重要意義，突出表現在政治外交層面。此前中國與中東國家的關係都在雙邊層次，這次峰會正式將雙方關係從雙邊提升至一對多邊，以機制化方式鞏固下來，包含明確的層次和結構：（1）中國與阿拉伯國家區域性多邊機制；（2）中國與海灣合作委員會的次區域多邊機制；（3）中國與沙特等國家的雙邊機制。

經濟層面，外界十分關注中國－海合會自貿協定能否達成。吳冰冰認為，建設中海自貿區好處很大，但難度也不小。因為中海自貿區的建設並非一個單純的經貿問題，實際上涉及更深層的政治關係和戰略互信。目前的主要困難在於海灣國家之間的關係和互信不足，而重建需要一定的時間。

安全層面，不同於美國搞排他性的區域小多邊機制的做法，中國提出了開放包容的中東安全新架構。吳冰冰認為，新架構起步階段，應特別關注兩大問題：一是巴勒斯坦問題，二是跨海灣的安全安排問題（伊朗與沙特關係）。以這兩個問題為切入口，就能抓住當前中東問題的核心和關鍵。

全球層面，隨著美國在中東收縮和中國產業走出去，中國正作為重要的參與方，重新塑造著中東的重要性。吳冰冰認為：（1）中東主要國家是上合、金磚擴員的重要鎖定對象，是中國推動全球治理改革可以團結的重要力量；（2）海灣地區資源稟賦、支付能力等都較好，對於中國產業走出去具有全球性意義。

吳冰冰認為，在中東問題上，中國應保持「積極的平衡」的外交理念；反過來也應意識到，中東國家在中美之間搞的也是平衡外交。當前，海灣國家對美國依賴還是很深，我們不應過於樂觀，對中東國家與美國的一些摩擦，不宜過分誇大解讀；對於中阿合作中的一些重要議題，例如熱議的「石油人民幣」，也要有更全面審慎的思考，並做好充分的政策準備。

吳冰冰解釋：中東是世上具有重要戰略作用的地區，美國可能有一定程度的戰略收縮，但不會無底線，因為只有維持住它在中東的存在，它才能夠保證與印太、歐洲的對接。但我們也看到，隨著中東國家自主性的提升，隨著其他大國（包括印度）對中東關注度的提升，中東的另一種重要性也凸顯出來。換句話說，中東的重要性並非完全是由美國界定和塑造的，而是由地區和全球的格局互動所塑造的，在這個過程中，中國也是關鍵的一方。

他續稱，中國式現代化，給中東國家帶來了對於現代化路徑的新思考，比如怎麽發展具有自己特色的現代化，而非完全照抄西方發展模式，這對他們都是新的理念和新的經驗。所以對於與中國的合作，中東國家普遍期待和歡迎，只是這並不意味他們要完全脫離美國，中東國家也想搞平衡外交，首要的指向是大國平衡。

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責任編輯：連兆鋒