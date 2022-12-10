世貿裁定美國對華鋼鋁關稅敗訴 美反要求世貿改革

美國特朗普政府時期針對中國鋼鐵鋁材加徵關稅，拜登政府至今亦未撤銷；世界貿易組織（WTO）裁定美方敗訴，關稅違反國際規則，呼籲美方重返正軌。中方讚賞世貿組織裁決。美方則揚言不會取消關稅，並反過來要求世貿組織改革。

世易周五（9日）就中國等多國，訴美國鋼鋁232關稅措施世貿爭端案發布系列專家組報告。專家組指出，美方有關國家安全的主張並不合理，特朗普時期施加的關稅並非「在戰爭時期或國際關系中的其他緊急情況下」實施，因此不能援引世貿組織安全例外條款來破壞其貿易承諾。

報告表示，美方的爭議措施已經使中國等國家在《1994年關貿總協定》下的利益失效或受損。專家組建議美國將其行為調整至與其義務相符。

特朗普政府2018年3月動用美國《1962年貿易擴展法》第232條款，以維護國家安全為由，對進口鋼鐵和鋁產品分別加征25%和10%的關稅，遭到美國業界及國際反對。同年10月，中國、歐盟、加拿大、墨西哥、挪威、俄羅斯、土耳其7個世貿組織成員要求設立專家組就此措施是否違反世貿組織相關規定進行審查。

中國商務部周六（10日）表示，中方對專家組作出的客觀、公正裁決表示讚賞。發言人指出，2018年以來，美國對部分世貿成員的鋼鋁產品選擇性加征關稅，以「國家安全」之名，行單邊主義、保護主義之實，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制。該措施不僅受到眾多世貿成員的共同反對，也在美國國內遭到廣泛批評。事實證明，安全例外條款不是單邊主義、保護主義的「避風港」。

然而，美國貿易代表辦公室（USTR）稱，美方不同意世貿組織的「錯誤解釋和結論」。辦公室宣稱，美國不會把對其基本安全的決策權讓給世貿組織小組，也不打算因為這些爭端而取消232條款關稅，裁決「證明了世貿組織爭端解決機制根本改革的必要」。

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責任編輯：連兆鋒