內地增逾1萬宗本土病例 張文宏：一個月內或現疫情高峰

內地單日新增超過1萬宗本土病例，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指，本次疫情高峰可能會在一個月內到來，要整體渡過這次疫情，可能需要3至6個月。

國家衛健委通報，內地過去一日新增10,597宗本土病例，其中確診病例2,270宗，包括北京784宗，廣東735宗，海南163宗，重慶141宗，浙江106宗等；無症狀感染8,327宗，包括重慶1,846宗，廣東1,791宗，北京877宗，黑龍江625宗，山西429宗等。

抵深人員今起免核查

多地繼續放寬防疫措施，深圳市宣佈，今日起不再對抵深人員採取疫情核查防疫措施。四川三星堆博物館明日起恢復對外開放，入館參觀不再查驗健康碼、核酸陰性證明，不掃場所碼，但需全程佩戴口罩。

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國家傳染病醫學中心主任張文宏在內地媒體撰文指，由現在開始，內地有基礎疾病的陽性病人會逐漸增多，本次疫情高峰可能會在一個月內到來，要整體渡過這次疫情，可能需要3至6個月，醫護人員要做好思想準備，只要熬過最近一個月，下個月壓力會逐步降低。

張文宏表示，今天應對疫情，跟武漢時期和「上海保衛戰」時期完全不同。即使不在醫院感染，在街外吃飯時也會被感染，甚至會被家人感染。由於現時已不做常規的核酸檢測，因此感染速度會非常快，社區感染的可能性會更大。

他提到，Omicron第一波疫情時，香港80歲以上的人只有7%接種新冠疫苗，病死率比較高。現時上海對長者年人，特別是養老院已經進行保護，民眾對家中長者亦要注意，除了打疫苗，看望老人時應戴N95口罩，他們近幾個星期亦要盡量少出門。張文宏強調，今天所做的工作並非懼怕病毒，而是希望內地能在醫院很好應對的基礎上，使所有脆弱人群得到很好保護。

責任編輯：易燕丹

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