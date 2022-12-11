王毅：中國與阿拉伯國家合作不是為了填補「勢力真空」

國家主席習近平昨日結束沙特阿拉伯訪問行程回國，隨行的國務委員兼外長王毅表示，中方此行是對阿拉伯世界規模最大、規格最高的一次外交行動。他強調中國和阿拉伯國家合作不是為了填補「勢力真空」，而是基於共同利益並肩同行。

王毅說，在2天3夜時間裏，習近平出席首屆中阿、中海峰會並對沙特進行國事訪問，同近20位阿拉伯國家領導人舉行雙邊會見。國內外輿論高度關注，普遍認為此訪問體現中阿雙方面對全球挑戰加強團結協作的戰略抉擇，必將對國際格局和地區形勢產生深遠影響。

王毅指，中阿雙方發表《首屆中阿峰會利雅得宣言》，一致同意全力構建面向新時代的中阿命運共同體，加強中阿團結協作，助力各自民族復興，促進地區和平發展，維護國際公平正義，為構建人類命運共同體貢獻力量。

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《宣言》在涉台、涉港、涉疆等問題上強調堅持一個中國原則、支持中國的立場和關切，並充分吸納共建「一帶一路」、全球發展倡議、全球安全倡議、弘揚全人類共同價值等中方重大倡議主張。各國領導人亦重申堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方維護自身核心利益，將始終堅定同中國站在一起。多位領導人表示，對華友好合作沒有上限。

王毅稱，中國不搞地緣政治的小圈子，不打地緣私利的小算盤，對阿拉伯國家以心相交、以義為先，受到地區國家的真心支持和廣泛歡迎。中國和阿拉伯國家合作不是為了填補「勢力真空」，而是基於共同利益並肩同行。習近平此次中東之行受到熱烈歡迎和廣泛認同，預示著世界多極化已成為不可阻擋的必然趨勢。

王毅說，習近平在二十大前後三次出訪期間，累計同40多個國家領導人雙邊會見，增進了互信、推動了合作、收獲了友誼。中國的朋友圈越來越廣，新朋友越來越多，老朋友越來越鐵。

責任編輯：易燕丹

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