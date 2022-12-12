內地新病例減至8626宗 「通信行程卡」明起停用

內地不再要求市民強檢，官方通報的新病例數量減少至8626宗，廣東、 重慶、北京分別減 至2347宗、1845宗和1137宗。「通信行程卡」明日（13日）起停用。專家指，新冠傳染病管理級別可能適時降級，但目前未到復常的時候。部分中央部門據報已啟動環閉工作，防止一旦疫情大幅反彈，可能影響運作。

國家衛健委公布，過去一日各省區市新增本土確診2171宗，包括廣東879宗，北京528宗，海南207宗，浙江106宗，重慶101宗，四川96宗等；無徵狀感染6455宗，包括重慶1744宗，廣東1468宗，北京609宗，山西292宗，黑龍江286宗，天津253宗，山東242宗，青海172宗，湖北154宗等。

由工信部管理的「通信行程卡」明日停用，網頁、微信小程序、 APP等查詢渠道將同步撤下。該程式可通過用戶手機所處的基站位置，得知其到過的風險地區和行蹤。各地持續放寬管控，深圳昨起不再對往返當地人士實施核查，調整粵港貨櫃車司機管理措施。北京等地機場、火車站取消落地檢。

中疾控前首席科學家曾光指，疫情當前仍處發病率急劇上升的時候，未能輕言回歸到正常生活，要有信心和耐心。他認為隨著新冠病毒的病死率愈來愈低，正由肺炎轉化為上呼吸道感染，一旦學術界確認這種變化趨勢已經穩定並達成共識，相信國家會在適當時候把管理級別由「乙類甲管」調整至「乙類乙管」。

外界預期防控放寬將帶來一波大型感染潮，路透社則引述消息人士指，中證監、銀保監、發改委等與大型銀行因應北京疫情可能轉趨嚴峻，已要求職員分批上班。其中，中證監本周起下令部分職員接受閉環管理，每個部門有少量職員在總部工作及起居。其餘則留在家工作。有關部門未回應路透的報道及查詢。

責任編輯：陳建錫