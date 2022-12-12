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胡錫進比較中西放寬防控：中國尊重民意 歐美是防不住

社會熱點 11:03 2022/12/12

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內地放寬防控引發輿論質疑，前3年的封控是否錯誤？官媒《環球時報》前總編輯胡錫進指，這說法犯了基本的邏輯錯誤，中國因防疫成功實現了經濟增長，全球製造業中心地位進一步鞏固，反觀幾乎所有西方國家都是負增長，大量人口死亡。他形容中國放寬是改變策略、尊重民意，而歐美的放寬則是防不住疫情。

胡錫進昨日（11日）在微博發表文章指，中國邁入了擺脫大規模封控的新時期，一些人的第一反應是「秋後算賬」，把這次重大調整當成否定之前防疫政策的證據。有一種作戰叫阻擊戰，很多時候也會很艱苦，一定時間會撤銷阻擊，實施戰略撤退或轉移。但是撤退和轉移絕不是對阻擊戰的否定。

他列舉中國在疫情爆發3年來的經濟成果，並將中國和歐洲、美國、港台等地的死亡人數作比較，強調幾乎所有國家和地區放開封控都是迫不得已的，但歐美放開得最早，是因為他們沒有能力組織有效防疫，中國則是有面對現實、尊重大部分民眾意願的因素，以及化被動為主動的戰略考量。

很多人都認為國家三年防疫贏得了時間，切實保護了很多人的生命健康，為放開封控贏得了一個時間窗口，使得我們今天面對了一個雖然傳播速度極快，但致病力大為下降的奧密克戎（Omuicron）變異株。至於我們今年放開封控的時間是否非常準確，這絕非今天可以評價的，只能通過更長的時間視距來觀察總結。

他批評否定中國3年防控成就的人說法偏激，強調中國的戰鬥還遠未結束，疫情仍需平穩度過，恢復經濟挑戰尤多，不要通過攻擊、貶低他人來抬高自己。

責任編輯：陳建錫

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