內地專家：快測對大部分人意義不大 可減少感染擴散

內地放寬防疫措施，進一步優化核酸檢測，市民大多居家使用快測。對此，有專家表示，新冠快測對大部分人來講意義不大，但可減少感染擴散。

內媒《封面新聞》報道，四川省第二中醫醫院呼吸與危重症醫學科主任，主任醫師，四川省新冠肺炎醫療救治專家組成員，第九批援鄂抗疫醫療專家余德海解釋，快測只是對病毒「外衣」的識別，因此有可能出現「假陽性」的現象；同時，檢測的結果只能反映是否被感染，而不能分型（普通型、輕型、重型、危重型）。

他稱，Omicron目前多為無症狀感染者，很多患者的症狀甚至比普通感冒還要輕，普通型和輕型一般7～10天就能自愈，因此意義不大。但檢測結果顯「陽」後，患者居家隔離及居家治療，能減少流動性，進而減少病毒的傳播。

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「顏值高」的人更不容易染疾有一定道理

對於顏值高的人更不容易感染新冠的言論，他說，「顏值高」通常意義上指的是一個人的狀態比較好，中醫上也可表示一個人的「先天之本」很足，一定程度上能夠反映出他「吃得好、睡得好、心態好」，也能顯示出他的健康狀態較好。

另外，余德海補充到，一般情況下，長得好看的人通常自信心比較高，自信心也能提高抵抗力。因此，他認為，顏值高的人更不容易感染新冠，這種說法有一定的道理。

責任編輯：李冰琪