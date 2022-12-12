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黃桃罐頭傳可抑制新冠惹瘋搶 專家闢謠：只是甜蜜的安慰劑

社會熱點 13:05 2022/12/12

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隨著內地防疫鬆綁，退燒藥、N95口罩等需求量大漲。在一眾防疫物資中，黃頭罐頭因傳出能抑制新冠病毒，引發民眾瘋狂搶購。有醫學專家出面闢謠，指黃桃罐頭並非特效藥，更多是一種甜蜜的「安慰劑」。

人民日報健康客戶端報道，香香甜甜的黃桃罐頭是許多人的童年回憶。「小時候發燒感冒，媽媽就會給我買黃桃罐頭」「吃了黃桃罐頭，感冒症狀真的減輕了」……如今，面對新冠病毒感染，有些人也將黃桃罐頭列入居家康復囤貨清單。

解放軍總醫院第八醫學中心營養科主任左小霞指出，從日常食用的角度來講，黃桃本身富含多種營養物質，如維生素C、維生素B族，β胡蘿蔔素、番茄紅素等，對於促進新陳代謝，提高免疫力有一定的好處。對於許多因為感冒發燒胃口變差的人來說，適量的黃桃還有助於補充能量、提振食欲。

多地退燒藥搶斷市 專家呼籲靠休息自愈

內地專家：快測對大部分人意義不大 可減少感染擴散

「不過，黃桃罐頭並非真的是發燒的特效藥，它就像你壓力大時吃下的蛋糕、暴飲的奶茶一樣，更多是一種甜蜜的安慰劑。」山西醫科大學第二醫院呼吸與危重症醫學科副主任高曉玲提醒，食用水果不能替代藥物治療，如果確診新冠，一定要科學使用藥物進行治療。

高曉玲指出，尤其在出現咳嗽症狀時，食用黃桃罐頭這類甜食會加重咳嗽。一方面是因為甜食可直接刺激咽喉部位的神經，反射性地引起咳嗽，使咳嗽加重；另一方面是因為糖會刺激咽喉粘膜，導致咽喉部分泌物增加，加之糖的粘性較大，使分泌物更加粘稠，從而導致痰液不易咳出，並加重咳嗽。還有咳嗽如果是呼吸道感染引起的症狀，甜食中的糖分會導致細菌大量滋生繁殖，所以會加重咳嗽。

內地一間黃桃罐頭廠家也發文稱，黃桃罐頭本身沒有任何藥效作用，只是能在生病沒胃口時緩解不舒服的狀態，呼籲民眾理性囤貨，不要盲目跟從。

責任編輯：易燕丹

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